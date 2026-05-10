Video: Tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, tông gãy cửa xe CSGT 10/05/2026 21:20

(PLO)- Camera ghi lại cho thấy tài xế ở Thái Nguyên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT cố tình bỏ chạy rồi tông gãy cánh cửa xe CSGT.

Chiều 10-5, trong quá trình tổng kiểm tra, xử lý chuyên đề vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế một tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Video: Tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT.

Khoảng 14 giờ 16 phút cùng ngày, khi tuần tra trên tuyến ĐT266 (hướng từ xã Phú Bình đi phường Sông Công), tổ công tác phát hiện ô tô biển số 20A-727.82 chạy 64 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng ga, lạng lách, lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy. Lực lượng chức năng lập tức dùng xe chuyên dụng truy đuổi, phát tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Tài xế điều khiển xe ô tô (màu đỏ) tông gãy cửa xe CSGT.

Sau khi di chuyển khoảng 2,5 km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, tài xế giảm tốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận, người này tiếp tục tăng ga, tông gãy cánh cửa xe chuyên dụng của CSGT nhằm cản trở việc kiểm tra.

Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an xã Điềm Thụy và Cơ quan CSĐT khống chế tài xế, xác định là DTH (28 tuổi, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/l khí thở.

Clip hiện trường vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia; mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm.