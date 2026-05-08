Video: Thanh niên không bằng lái, chở bạn đánh võng trên đường bị CSGT xử phạt

Thanh niên không bằng lái, chở bạn đánh võng trên đường bị CSGT xử phạt 08/05/2026 15:42

(PLO)- Nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở bạn lạng lách, đánh võng trên đường ở TP.HCM bị CSGT xử phạt tổng 12 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngày 8-5, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Vsip lập biên bản vi phạm hành chính đối với TKTT (21 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3-5, T điều khiển xe mô tô chở bạn đi từ khu dân cư Việt Sing, phường An Phú đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương để vui chơi.

Khi đến khu vực ngã tư giao giữa đường số 5 và đại lộ Tự Do trong KCN Vsip, T điều khiển xe lạng lách, đánh võng theo hướng ra quốc lộ 13 rồi chạy vào trung tâm thương mại.