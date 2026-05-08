Vì sao hành động lạ này của tài xế ô tô giúp an toàn giao thông? 08/05/2026 09:54

(PLO)-Để giảm thiểu những áp lực đi trên đường, tại Úc có một ngày hội vẫy tay chào nhau giữa các tài xế ô tô.

Theo nghiên cứu từ Tổ chức NRMA (Úc) vào năm 2024, có đến 44% tài xế tại bang NSW và ACT (Úc) từng trải qua các tình huống hung hăng trên đường phố, con số này thậm chí lên tới 62% ở nhóm tài xế trẻ từ 25 đến 34 tuổi.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự ức chế là sự thiếu thừa nhận khi được nhường đường. Vì vậy, một cái vẫy tay thân thiện được coi là chiến thuật hàng đầu để hạ nhiệt những căng thẳng không đáng có.

Truyền thống vẫy tay cảm ơn từ lâu đã được coi là một nghi thức cần thiết khi tài xế được phép nhập làn hoặc được nhường đường trong lúc kẹt xe.

Tại các khu vực nông thôn hoặc các tuyến phố hẹp, việc khẽ nhấc ngón tay khỏi vô lăng để chào nhau cũng là một nét văn hóa đẹp.

Trong điều kiện trời tối hoặc đối với các phương tiện không có cửa sổ sau như xe tải và xe van, việc nháy đèn cảnh báo (hazard lights) hai lần đã trở thành tín hiệu cảm ơn được công nhận rộng rãi trên toàn quốc tế.

Một chiến dịch mang tên "Ngày Toàn quốc về vẫy tay cảm ơn" tại Úc đã được phát động nhằm lan tỏa sự tích cực và tinh thần lịch thiệp giữa các tài xế.

Đại diện giới tài xế xe tải chia sẻ rằng, dù việc vẫy tay chào đã là một phần lâu đời trong văn hóa lái xe chuyên nghiệp, nhưng việc nhắc nhớ này là cần thiết vì tất cả mọi người đều đang chia sẻ chung những con đường và cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.