​Ô tô điện chạy 500 km mỗi lần sạc giá 350 triệu đồng sắp khuynh đảo thị trường 07/05/2026 18:42

(PLO)-Một dòng ô tô lai châu Âu sẽ khiến thị trường sôi động trong thời gian tới.

Leapmotor B05 là mẫu xe đầu tiên thuộc dòng B-series của Leapmotor, được phát triển dựa trên kiến trúc Leap 3.5, một nền tảng kiến trúc mô-đun.

Đây là sản phẩm quan trọng trong liên doanh giữa Leapmotor (Trung Quốc) và tập đoàn Stellantis sở hữu các thương hiệu như Peugeot, Fiat, Chrysler nhằm tấn công thị trường toàn cầu, đặc biệt là châu Âu.

Leapmotor B05 là chiếc ô tô điện có khả năng đi được 500 km cho 1 lần sạc. Xe được trang bị chip xử lý thông minh, hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ cao và màn hình điều khiển trung tâm cỡ lớn tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Tại thị trường quốc tế, Leapmotor B05 được định vị ở phân khúc giá dễ tiếp cận để cạnh tranh với giá bán khởi điểm từ 13.300 USD, tương đương 350 triệu đồng.