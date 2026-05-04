Biến động ở Trung Đông vô tình tạo 'cú hích' khổng lồ cho thị trường xe điện 04/05/2026 08:57

(PLO)- Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, người dân châu Âu đang đổ xô chọn xe điện và đây được xem là giải pháp cấp thiết để tự bảo vệ trước những bất ổn kinh tế.

Các nhà sản xuất ô tô báo cáo đơn đặt hàng xe điện tăng mạnh. Người mua tìm cách bù đắp sự tăng vọt giá xăng dầu kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Một trong những bên hưởng lợi là Renault. Hãng cho biết mẫu xe điện Renault 5 phong cách cổ điển bán chạy nhất tại Anh trong tháng 4.

"Sự quan tâm đến xe điện đã tăng vọt sau khi giá dầu tăng mạnh vào cuối tháng 2", Giám đốc điều hành Renault Anh quốc Adam Wood chia sẻ với Autocar.

Renault cho biết yêu cầu thông tin về xe điện trên trang web tăng 42% so với đầu năm. Doanh số xe điện chiếm gần một nửa tổng số xe đăng ký tại Anh trong tháng 4. Hiện Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh chưa công bố số liệu chính thức.

Theo dữ liệu từ RAC, giá xăng tăng 24,3 pence/lít và dầu diesel tăng 46,5 pence/lít từ tháng 2. Chi phí đổ đầy bình xăng 50 lít tăng thêm 12 bảng Anh, xe dầu tăng 23 bảng Anh. Renault cho rằng chuyển sang xe điện giúp người dùng tiết kiệm khoảng 650 bảng Anh mỗi năm. Giá dầu tiếp tục tăng khi Iran và Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ đà tăng trưởng này có bền vững khi xung đột kết thúc hay không.

Volvo cũng báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh số xe điện của hãng tăng 12% trong quý I, chiếm 24% tổng doanh số toàn cầu và 32% tại châu Âu. Giám đốc thương mại Erik Severinson khẳng định: "Sự tăng trưởng ở châu Âu đang diễn ra nhờ điện khí hóa. Chúng ta thấy rõ điều đó kể từ khi cuộc khủng hoảng năng lượng bắt đầu".

Theo ACEA, doanh số xe điện tại châu Âu trong tháng 3 tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Na Uy dẫn đầu với tỉ lệ 98%, tiếp theo là Đan Mạch 78% và Phần Lan 50%. Stellantis cũng ghi nhận nhu cầu xe điện tăng mạnh, đặc biệt là các mẫu xe giá thấp như Citroen ë-C3 và Vauxhall Frontera.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng cao là con dao hai lưỡi. Việc sản xuất xe điện vẫn tốn kém đối với hầu hết các hãng. Khó có cách nào bù đắp chênh lệch nếu không thiết kế lại nền tảng. Volkswagen chỉ có thể đạt lợi nhuận tương đương xe xăng khi ra mắt nền tảng SSP mới. Nền tảng này hiện bị trì hoãn đến cuối thập kỉ.

Giám đốc tài chính Arno Antlitz nói: "Chúng ta phải đánh đổi giữa số lượng xe điện và mức phạt khí thải CO2".

Volkswagen hiện chưa tuân thủ quy định khí thải và có thể bị phạt 400-500 triệu euro mỗi năm cho đến sau năm 2027. Hãng lập luận luật pháp đang vượt xa nhu cầu, buộc họ phải giảm giá sâu. Nhu cầu tự nhiên tăng mang lại hy vọng giúp các hãng giảm bớt việc chiết khấu. Họ cũng dựa vào khoản trợ cấp xe điện của Chính phủ Anh lên tới 3.750 bảng Anh.

Ngược lại, áp lực từ các thương hiệu Trung Quốc đang đẩy giá xe xuống thấp để giành thị phần. Các nhà sản xuất cũng lo ngại về hệ lụy kinh tế khi giá dầu duy trì mức cao. Tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng đang ở mức thấp kỉ lục. Volvo ghi nhận sự suy giảm nhanh chóng kể từ khi cuộc khủng hoảng Trung Đông nổ ra.

Nhóm vận động xe điện đang khuyến khích Chính phủ Anh đẩy mạnh điện khí hóa. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ nước ngoài. Giám đốc điều hành tổ chức New AutoMotive Ben Nelmes nhận định: "Xe điện giúp các hộ gia đình tự bảo vệ trước tác động của các cuộc chiến tranh nước ngoài".

Trong khi đó, thị trường xe đã qua sử dụng cũng chịu tác động. Các dòng xe diesel cao cấp có khả năng đang chịu áp lực lớn về giá.

Giám đốc điều hành Ford Anh, bà Lisa Brankin, cho rằng quản lý các đội xe lớn sẽ không thay đổi quyết định mua nhiên liệu dựa trên biến động ngắn hạn. Chỉ khi giá dầu duy trì ở mức này mãi mãi, họ mới có những quyết định khác.