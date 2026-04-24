Chiến lược xe điện và hybrid của Toyota năm 2026 24/04/2026 15:13

(PLO)- Năm 2026 hứa hẹn là thời điểm bùng nổ của Toyota tại thị trường Ấn Độ với kế hoạch trình làng 4 mẫu xe mới.

Những sản phẩm này tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi về độ tin cậy của hãng xe Nhật Bản Toyota.

Dự kiến ​​xe sẽ ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2026 và sẽ có mặt tại Ấn Độ vào cuối năm 2026. Ảnh: Cartoq.



Toyota Urban Cruiser eBella

Đây là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Toyota tại Ấn Độ, dự kiến ra mắt vào tháng 5-2026. Hiện hãng đã bắt đầu nhận đặt trước và sẽ công bố giá chính thức trong vài tuần tới.

Mẫu xe dự kiến có giá từ 16 đến 20 lakh Rupee (khoảng 480 – 600 triệu đồng). Xe gồm 3 phiên bản: E1, E2 và E3 với thiết kế đầu xe độc đáo, trang bị đèn pha LED hình tam giác. eBella sử dụng mâm hợp kim 18 inch tối ưu khí động học và tay nắm cửa sau đặt tại cột C.

Xe cung cấp hai tùy chọn pin: 49 kWh (công suất 144 mã lực, tầm hoạt động 440 km) và 61 kWh (công suất 174 mã lực, tầm hoạt động 543 km). Nội thất nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch, loa JBL và hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Toyota Fortuner thế hệ mới

Đáng chú ý nhất là Fortuner thế hệ mới, dự kiến ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2026 và về Ấn Độ cuối năm. Giá bán ước tính dao động từ 36 đến 55 lakh Rupee (khoảng 1,1 - 1,6 tỉ đồng).

Fortuner mới sử dụng nền tảng khung gầm IMV cập nhật, chia sẻ cùng dòng Hilux mới. Ngoại hình xe vuông vức, hầm hố hơn với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn hậu LED nối liền.

Bên trong, xe nâng cấp màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch. Toyota giữ nguyên động cơ xăng 2.7L và diesel 2.8L, đồng thời có thể bổ sung hệ thống diesel hybrid nhẹ 48V.

Toyota Hilux thế hệ mới

Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến ra mắt cuối năm 2026 với giá từ 35 đến 40 lakh Rupee (khoảng 970 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng). Xe sử dụng nền tảng IMV cải tiến cùng phong cách thiết kế "Cyber Sumo" đặc trưng.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn mang logo TOYOTA và đèn pha LED mảnh. Khoang cabin được làm mới hoàn toàn, tích hợp phanh tay điện tử và hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 3.

Tại Ấn Độ, xe trang bị động cơ diesel 2.8L công suất 204 mã lực. Thị trường quốc tế còn có thêm bản thuần điện với tầm hoạt động 315 km.

Toyota Urban Cruiser Hyryder 7 chỗ

Phiên bản 7 chỗ của Urban Cruiser Hyryder dự kiến trình làng vào nửa cuối năm 2026. Mẫu SUV gia đình này có phần đuôi dài hơn để tối ưu không gian ghế ngồi.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L với công nghệ hybrid nhẹ (103 mã lực) hoặc hybrid mạnh (116 mã lực). Hệ dẫn động bốn bánh cũng là một tùy chọn đáng chú ý trên mẫu xe này. Giá dự kiến dao động từ 16 đến 24 lakh Rupee (khoảng từ 480 – 670 triệu đồng).