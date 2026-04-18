Toyota ra chiếc ô tô không tốn xăng 18/04/2026 08:23

(PLO)-Chiếc ô tô không tốn xăng trang bị khá nhiều thứ hấp dẫn.

Toyota Australia vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu SUV điện bZ4X Touring 2026, phiên bản cao cấp nhất của dòng xe điện bZ4X tại thị trường này.

Với thiết kế dáng Wagon thể thao cùng hiệu năng bứt phá, mẫu xe dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 5-2026.

Chiếc ô tô này chỉ mất 4,4 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí đứng yên và chạy được 488 km cho 1 lần sạc.

Bên trong cabin, Toyota trang bị cho bZ4X Touring hàng loạt tiện ích hiện đại. Màn hình cảm ứng giải trí 14 inch cùng hệ thống âm thanh cao cấp 9 loa JBL. Ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tích hợp sưởi và thông gió.

Cửa sổ trời toàn cảnh cố định và bộ biến tần (inverter) 1.500 W tiện dụng. Gương chiếu hậu kỹ thuật số và sạc điện thoại không dây kép.

Về bảo hành, Toyota bZ4X Touring được hưởng chế độ bảo hành xe mới 5 năm không giới hạn km. Đặc biệt, pin xe được bảo hành lên tới 10 năm (kích hoạt theo lịch bảo dưỡng) và 8 năm hoặc 160.000km đối với trường hợp suy giảm dung lượng pin, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng chuyển đổi sang xe điện.

Hiện ô tô Toyota bZ4X Touring bán với giá 55.000 USD, tương đương 1,4 tỉ đồng.