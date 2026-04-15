Trời nắng nóng, có nên bật điều hòa khi ô tô chạy? 15/04/2026 16:53

(PLO)-Mở cửa sổ để tận hưởng gió trời hay bật điều hòa mát rượi là một trong những câu hỏi khiến nhiều tài xế trăn trở nhất khi muốn tối ưu chi phí vận hành.

Theo các chuyên gia từ Hiệp hội Ô tô New Zealand, câu trả lời không đơn thuần là có hay không, mà phụ thuộc vào tốc độ và sự linh hoạt của người lái.

Việc sử dụng điều hòa có thể làm tiêu tốn thêm khoảng 10% nhiên liệu của xe. Tuy nhiên, việc hạ cửa sổ khi đang chạy tốc độ cao cũng không hẳn là phương án tiết kiệm hơn.

Hiệp hội Ô tô New Zealand cho biết, dù điều hòa tiêu tốn năng lượng, nhưng khi xe chạy ở tốc độ 100km/h, việc bật điều hòa thực tế lại hiệu quả về nhiên liệu hơn so với việc hạ cửa sổ.

Lý do là vì cửa sổ mở sẽ tạo ra lực cản không khí rất lớn, khiến động cơ phải làm việc vất vả hơn để duy trì tốc độ."

Để đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất, các tài xế được khuyên nên áp dụng công thức phối hợp tùy theo cung đường.

Trong đô thị khi chạy với tốc độ thấp, hãy hạ cửa sổ và tắt điều hòa. Ở tốc độ này, lực cản không khí không đáng kể, việc tắt máy lạnh sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền xăng rõ rệt.

Trên đường cao tốc thì hãy kéo kính lên và bật điều hòa. Việc này giúp xe giữ được tính khí động học, giảm lực cản và vận hành mượt mà hơn.