Một hãng xe quen thuộc với người Việt giờ cũng ngại ô tô Trung Quốc 15/04/2026 09:06

(PLO)-Hãng xe này đang lo lắng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ ô tô Trung Quốc.

Tập đoàn sản xuất ô tô Pháp Renault vừa chính thức công bố kế hoạch cắt giảm từ 15-20% đội ngũ kỹ sư toàn cầu trong vòng hai năm tới.

Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm gia tăng sự linh hoạt trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Theo người phát ngôn của Renault, đợt cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.400 nhân viên kỹ thuật, dựa trên quy mô đội ngũ hiện tại khoảng 11.000 đến 12.000 người. Tính đến cuối năm ngoái, tổng số nhân sự của tập đoàn trên toàn thế giới là hơn 100.500 người.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe truyền thống tại châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng các thương hiệu Trung Quốc đổ bộ vào những thị trường quan trọng nhất.

Các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ sở hữu lợi thế về chi phí thấp mà còn có tốc độ phát triển sản phẩm nhanh vượt trội so với các tiêu chuẩn thông thường của phương Tây.

CEO của Renault, ông Francois Provost, khẳng định tập đoàn cần phải học tập các phương thức vận hành của người Trung Quốc để tồn tại. Thực tế, Renault đã bắt đầu áp dụng chiến lược này và thu về những kết quả khả quan ban đầu.

Cụ thể, nhờ việc hợp tác với các kỹ sư Trung Quốc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của hãng ở Trung Quốc, Renault đã rút ngắn thời gian phát triển mẫu xe Twingo mới xuống chỉ còn 21 tháng.

Đây là một con số kỷ lục đối với một hãng xe châu Âu, minh chứng cho nỗ lực chuyển đổi từ một bộ máy cồng kềnh sang một cấu trúc linh hoạt và tinh gọn hơn.