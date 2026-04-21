Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota không tốn xăng có giá bằng 5 chiếc xe máy Honda SH 21/04/2026 19:04

Toyota bZ7 là mẫu sedan điện cỡ lớn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm 21.500 USD, tương đương 556 triệu đồng.

Được phát triển thông qua sự hợp tác giữa liên doanh GAC-Toyota và Huawei, mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng với hơn 3.100 đơn đặt hàng chỉ trong giờ đầu tiên mở bán.

Xe sở hữu kích thước ấn tượng của một mẫu sedan hạng trung đến hạng sang với chiều dài 5.130 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.020 mm cùng thiết kế kiểu dáng fastback thể thao và cửa không viền hiện đại.

Về khả năng vận hành, Toyota bZ7 sử dụng hệ thống truyền động DriveONE của Huawei cho công suất từ 278 đến 281 mã lực đi kèm hệ dẫn động cầu sau và các tùy chọn pin LFP dung lượng từ 71 đến 88 kWh giúp xe đạt tầm hoạt động tối đa lên đến 710 km sau mỗi lần sạc đầy.

Không gian nội thất của bZ7 tích hợp hệ sinh thái thông minh phối hợp cùng Huawei và Xiaomi, trong đó các phiên bản cao cấp còn được trang bị cảm biến lidar hỗ trợ lái xe tự động tiên tiến trên đường cao tốc lẫn trong đô thị và hệ thống treo khí nén hai buồng.

Với sự kết hợp giữa yếu tố sang trọng, khả năng vận hành bền bỉ và mức giá cạnh tranh, ô tô Toyota bZ7 được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu Nhật Bản củng cố mạnh mẽ vị thế trong phân khúc xe điện tại thị trường Trung Quốc.