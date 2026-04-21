Ô tô Trung Quốc vừa làm điều kỳ lạ này 21/04/2026 16:11

Thương hiệu ô tô Trung Quốc Jaecoo vừa bày tỏ sự tự hào khi các mẫu SUV J5 và J7 của hãng thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với dòng xe địa hình hạng sang Range Rover.

Những nét tương đồng về ngôn ngữ thiết kế trên chiếc Jaecoo J5 rõ rệt đến mức một công ty tại Indonesia đã phát triển riêng bộ body kit nhằm làm nổi bật hơn nữa phong cách đậm chất Anh quốc này.

Chia sẻ với tờ Drive, ông Roy Munoz, Giám đốc thương mại của Omoda Jaecoo Australia cho biết việc được so sánh với một thương hiệu danh tiếng, đại diện cho sự sang trọng và thiết kế đẳng cấp như Range Rover là một điều rất đáng hãnh diện.

Theo ông, dù thiết kế là yếu tố mang tính chủ quan, nhưng việc người tiêu dùng liên tưởng Jaecoo với một dòng xe cao cấp là một tín hiệu tích cực cho thương hiệu.

Tại thị trường Đông Nam Á, bộ body kit dành cho J5 từ hãng độ Wild Design đã chính thức mở bán với giá khoảng 19.950.000 Rupiah (tương đương hơn 30 triệu đồng).

Gói nâng cấp này bao gồm cản trước mới, các khe gió bên hông và lưới tản nhiệt dưới mang hơi hướng Range Rover, cùng với ốp sườn, vòm bánh xe rộng và bộ khuếch tán phía sau. Không chỉ dừng lại ở phong cách Anh, thị trường phụ kiện cho J5 còn rất đa dạng với các gói độ lấy cảm hứng từ Lamborghini Urus hay các phong cách tùy chỉnh riêng biệt khác.

Mặc dù hệ thống phụ kiện đi kèm đã rất phong phú, Jaecoo J5 thực tế mới chỉ ra mắt quốc tế từ giữa năm 2025. Tại thị trường Australia, phiên bản thuần điện (EV) đã có mặt từ tháng 1-2026, trong khi phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5 L dự kiến sẽ cập bến các showroom vào đầu tháng 6 tới.

Jaecoo J5 đang thu hút sự chú ý lớn nhờ mức giá cạnh tranh. Phiên bản máy xăng có giá khởi điểm từ 25.990 USD, tương đương 684 triệu đồng, trong khi phiên bản điện sử dụng pin 58,9kWh cho tầm hoạt động 402km (theo chuẩn WLTP) có giá từ 36.990 USD.

Với mức giá này, J5 đang trở thành một trong những mẫu SUV điện dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay, kết hợp giữa ngoại hình sang trọng và chi phí sở hữu hợp lý.