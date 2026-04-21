Xe máy Việt gây sức ép xe máy Nhật 21/04/2026 13:52

Trong báo cáo mới phát hành, Hãng nghiên cứu thị trường McD cho biết, thị trường xe máy Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử, được thúc đẩy bởi tiến trình điện hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay trong những tháng đầu năm 2026.

Trong quý I-2026, lượng xe máy bán ra tại Việt Nam đạt mốc 1 triệu chiếc, tăng trưởng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số cao nhất trong một quý từng được ghi nhận, tạo tiền đề để thị trường hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng 4 triệu xe cho cả năm 2026.

Việt Nam hiện giữ vững vị thế là thị trường xe máy lớn thứ tư trên toàn cầu và là thị trường xe hai bánh chạy điện lớn thứ ba thế giới. Sự thâm nhập mạnh mẽ của các dòng xe năng lượng mới từ nhà sản xuất nội địa đang tái định hình diện mạo toàn ngành. Sau đà phục hồi ấn tượng vào năm 2025 với 3,4 triệu xe, năm 2026 được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống tăng trưởng so với thời điểm trước dịch.

Sự bùng nổ của phân khúc xe điện tăng trưởng tới 177% trong quý đến từ việc giá xăng tăng mạnh vào tháng 3 đã trực tiếp đẩy khách hàng tìm đến các giải pháp thay thế tiết kiệm hơn.

Bản đồ thị phần xe máy tại Việt Nam đang có sự xáo trộn đáng kinh ngạc khi nhà sản xuất xe điện chuyên nghiệp bắt đầu thách thức những ông lớn truyền thống.

VinFast ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 332%, chính thức vươn lên vị trí thứ hai trên thị trường. Chỉ riêng trong tháng 3, hãng xe Việt đã bán được hơn 90.000 chiếc, gần bằng gấp đôi doanh số của cả quý trước đó cộng lại. Dù năng lực sản xuất đã tăng cao, VinFast vẫn đang nỗ lực để đáp ứng lượng đơn hàng tồn đọng khổng lồ.

Honda vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng có phần khiêm tốn hơn ở mức 16,6%. Với Yamaha thì đối diện với nhiều khó khăn khi doanh số giảm 12,4%, buộc phải nhường lại vị trí thứ hai cho VinFast bất chấp kết quả kinh doanh khả quan trong tháng 3.