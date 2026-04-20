Có nên mua những chiếc ô tô có giá 200 triệu đồng? 20/04/2026 14:59

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, việc tối ưu hóa ngân sách khi mua xe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và lựa chọn xe đã qua sử dụng thay vì xe mới được xem là một trong những giải pháp tiết kiệm hiệu quả nhất.

Theo thống kê của US News, danh sách những mẫu xe cũ tốt nhất có mức giá trung bình dưới 10.000 USD (tương đương 263 triệu đồng) giúp người tiêu dùng tối ưu hóa giá trị sử dụng dù phải chấp nhận một số hạn chế về mặt công nghệ so với các dòng xe đời mới.

Dẫn đầu danh sách là Chevrolet Cruze 2014 với điểm đánh giá 8,8/10 và mức giá khoảng 9.620 USD, một mẫu sedan cỡ nhỏ vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và sở hữu không gian nội thất thoải mái.

Xếp thứ hai là Kia Rio 2014 với mức giá rẻ hơn chỉ từ 8.211 USD, đây là lựa chọn giá trị cho những ai cần một chiếc xe thực dụng có cả biến thể sedan và hatchback với chi phí vận hành thấp.

Một đại diện khác đến từ Ford là chiếc Fiesta 2015 có giá khoảng 9.168 USD mang lại trải nghiệm lái năng động và thú vị, tuy nhiên người dùng cần lưu ý về điểm số tin cậy và an toàn ở mức dưới trung bình của mẫu xe này.

Trong phân khúc xe có thiết kế độc đáo, Kia Soul 2014 đứng ở vị trí thứ tư với giá 9.454 USD, nổi bật nhờ không gian nội thất rộng rãi và tính năng an toàn tốt dù kiểu dáng hình hộp khiến mức tiêu hao nhiên liệu không quá ấn tượng.

Tiếp theo là Chevrolet Sonic 2015 với giá 9.191 USD mạnh về khả năng tăng tốc nhờ động cơ tăng áp nhưng lại lép vế về hiệu suất nhiên liệu so với các đối thủ.

Hyundai Accent 2014 và Kia Forte 2014 lần lượt giữ các vị trí kế tiếp với mức giá dưới 9.500 USD, trong đó Accent thế mạnh ở không gian ghế ngồi và khoang hành lý, còn Forte lại ghi điểm nhờ hệ thống giải trí tốt và sự thoải mái cho việc di chuyển hàng ngày.

Ở cuối danh sách, Dodge Dart 2014 có giá khoảng 9.338 USD sở hữu khoang cabin chất lượng với nhiều vật liệu mềm mại nhưng lại có độ tin cậy và mức tiêu thụ nhiên liệu chưa cao.

Cuối cùng là Mazda2 2014 với mức giá trung bình 8.566 USD, mẫu hatchback này duy trì đặc tính lái linh hoạt đặc trưng của thương hiệu Mazda, đi kèm động cơ năng động và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức khá, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Dù không sở hữu những tính năng hiện đại nhất của năm 2026, các mẫu xe này vẫn là những phương án kinh tế giúp người mua xe giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn lạm phát.