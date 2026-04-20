​Bất ngờ ô tô điện giá hơn 300 triệu đồng, sạc 5 phút đi được quãng đường dài 20/04/2026 12:39

(PLO)-Chiếc ô tô không tốn xăng này sẽ vượt mặt Toyota về công nghệ lẫn khả năng sạc siêu nhanh.

Hãng BYD đã chính thức trình làng mẫu xe điện Linghui e7. Với mục tiêu chiếm lĩnh cả thị trường kinh doanh dịch vụ lẫn nhu cầu di chuyển hàng ngày, mẫu xe này gây ấn tượng mạnh nhờ công nghệ sạc thần tốc và mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Linghui e7 chính là việc trang bị pin Blade thế hệ thứ 2 kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh (flash charging). Hiệu suất sạc của ô tô thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành xe điện. Từ 10% lên 70% chỉ mất 5 phút và từ 10% lên 97% chỉ mất 9 phút.

Linghui e7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Innate Smile với mặt trước thanh thoát, tạo cảm giác thân thiện. Xe có kích thước dài × rộng × cao lần lượt là 4.780 × 1.900 × 1.530 mm, đi kèm trục cơ sở dài 2.820 mm, mang lại không gian nội thất vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bên trong cabin, xe đi theo triết lý tối giản với tông màu đen chủ đạo, tích hợp hệ thống tương tác giọng nói thông minh hỗ trợ nhận diện 4 vùng và có khả năng đối thoại liên tục không ngắt quãng.

Tại thị trường Trung Quốc, xe được bán với 5 phiên bản, giá dao động từ 95.800 đến 115.800 Nhân dân tệ (khoảng 335 - 405 triệu đồng).