Điều gì đang xảy ra với ô tô Trung Quốc? 18/04/2026 20:01

Giữa bối cảnh thị trường ô tô điện (EV) đang cạnh tranh khốc liệt, hãng xe Seres của Trung Quốc vừa gây bất ngờ khi được cấp bằng sáng chế cho một tính năng nhà vệ sinh tích hợp ngay dưới ghế hành khách.

Theo hồ sơ đăng ký bản quyền tại Trung Quốc, các kỹ sư của Seres cho biết tính năng này nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh của người dùng trong các chuyến đi dài, khi đi cắm trại hoặc khi phải ở lại trong xe.

Điểm đặc biệt của thiết kế này là sự tối ưu không gian. Khi không sử dụng, nhà vệ sinh được giấu kín hoàn toàn bên dưới ghế ngồi. Khi cần, người dùng chỉ cần một nút bấm hoặc sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói để hệ thống tự động trượt ra.

Chất thải được thu gom vào một bình chứa và cần đổ thủ công. Đáng chú ý, nhà vệ sinh còn có bộ phận gia nhiệt xoay giúp làm bay hơi nước tiểu và sấy khô các chất thải khác.

Đây là minh chứng cho thấy các hãng xe điện Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để tạo sự khác biệt. Trong một thị trường bão hòa, nơi cuộc chiến giá cả đang bào mòn lợi nhuận, các tính năng như ghế massage, dàn karaoke, tủ lạnh và nay là nhà vệ sinh đang trở thành vũ khí để các thương hiệu thu hút khách hàng.

Thực tế, ý tưởng này không hoàn toàn mới. Vào thập niên 1950, một phiên bản đặc biệt của chiếc Rolls-Royce Silver Wraith cũng từng được thiết kế một bồn cầu ẩn dưới ghế hành khách.