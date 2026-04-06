Tài xế công nghệ chia sẻ bài toán giảm chi phí khi chuyển sang xe điện 06/04/2026 14:18

(PLO)- Chọn xe điện thay vì xe xăng để chạy dịch vụ, anh Lưu Thanh Thành (Hà Nội) cho rằng đây là một giải pháp giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, từ đó cải thiện đáng kể thu nhập hàng tháng.

Trong giới tài xế dịch vụ, câu chuyện “mua xe gì để nhanh hồi vốn” luôn là bài toán đau đầu nhất. Với anh Lưu Thanh Thành, lời giải đã được tìm ra khi chuyển sang sử dụng mẫu xe điện VinFast Limo Green.

Chạy xe không mất tiền xăng, trả góp lãi suất ưu đãi

Anh Lưu Thanh Thành và gia đình bên người bạn mới trong hành trình chạy dịch vụ Limo Green. Ảnh: ĐH

“Nhiều anh em ngại bỏ ra số vốn lớn ban đầu để mua xe điện, nhưng nếu nhìn xa thì đây mới là khoản đầu tư thông minh”, anh Thành chia sẻ. Với chính sách hỗ trợ lãi suất trong 3 năm đầu ở mức cố định, gánh nặng trả góp hàng tháng của anh được giảm tải đáng kể. Thay vì lo lắng lãi suất thả nổi có thể tăng vọt như khi vay mua xe xăng, anh Thành hoàn toàn chủ động được dòng tiền của mình.

“Ba năm đầu được hỗ trợ lãi suất, tính ra tiền lãi không đáng kể so với việc bỏ tiền ngay từ đầu mua một chiếc xe mới”, anh Thành nhẩm tính.

Anh Thành cũng cho biết so với các dòng xe MPV 7 chỗ như Xpander hay Veloz, người mua được hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Đây là một khoản tiết kiệm đáng kể ngay tại thời điểm mua xe, giúp rút ngắn thời gian hòa vốn. Hơn nữa, anh Thành cũng xác định xe vừa là phương tiện kiếm tiền vừa là tài sản giữ giá nhờ chính sách bảo hành xe và pin dài hạn, vì vậy hành trình làm việc của anh trở nên thoải mái hơn.

Không chỉ giảm áp lực tài chính đầu vào nhờ chính sách trả góp, ô tô điện còn giúp anh Thành tối ưu chi phí vận hành hằng ngày nhờ chính sách miễn phí sạc. Với một tài xế chạy dịch vụ cường độ cao, đây mới là yếu tố tạo ra khác biệt rõ nhất giữa xe điện và xe xăng.

“Từ lúc lấy xe đến giờ, tôi chưa mất một đồng tiền nhiên liệu nào. Xe cứ hết điện là vào trạm sạc miễn phí. So với xe xăng, mỗi tháng ít cũng đỡ được 5-7 triệu đồng”, anh hào hứng kể.

Vận hành tiện lợi, an tâm và tiết kiệm

Không chỉ “lãi” tiền năng lượng, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng khiến anh Thành bất ngờ. Với xe xăng, cứ 5.000 km là phải thay dầu, lọc dầu, vệ sinh kim phun... những hạng mục chi phí tưởng nhỏ nhưng khi cộng dồn lại có thể lên tới tiền triệu. Trong khi với dòng xe điện anh đang dùng, chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km/lần, giúp anh không phải mất nhiều thời gian cho xe nằm xưởng.

Từ lúc chạy Limo Green, xe lành như đất, chỉ việc đổ nước rửa kính và bơm lốp là chạy. Mỗi lần bảo dưỡng, hóa đơn thanh toán hết có hơn 900.000 đồng, mà đấy là tôi còn thay cả lọc gió điều hòa cho sạch. Nếu không thay lọc gió thì chỉ hết hơn 500.000 đồng. Anh Lưu Thanh Thành

Việc vận hành cũng trở nên an tâm hơn trên những chặng đường dài nhờ mạng lưới với hơn 150.000 cổng sạc trên khắp cả nước.

“Cứ vào các khu đô thị lớn, trung tâm thương mại là thấy trụ sạc. Ngay cả các bãi gửi xe công cộng hay nhiều cây xăng cũng có trạm sạc, quá tiện lợi. Thời gian sạc chính là lúc mình tái tạo sức lao động, không hề bị lãng phí hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh”, anh Thành chia sẻ.

Bên cạnh hệ thống trạm sạc, việc bảo dưỡng định kỳ cũng trở nên thuận tiện nhờ mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp. “Đặt lịch qua app rất nhanh, đến là làm luôn không phải chờ đợi. Kỹ thuật viên chuyên nghiệp”, anh Thành nhận xét.

Sau tất cả những lợi thế về chi phí và hạ tầng, yếu tố khiến anh Thành gắn bó lâu dài với xe điện vẫn là trải nghiệm vận hành thực tế.

“Xe điện tăng tốc cực bốc, dính lưng ghế nhưng lại rất êm, không bị rung giật hay tiếng ồn động cơ như xe xăng. Đi phố tắc đường mà đi xe điện thì nhàn tênh và cũng không lo tốn chi phí nhiên liệu. Khách hàng cũng hài lòng vì nội thất rộng”, anh đánh giá.

Sau hàng nghìn cuốc xe, giá trị phương tiện mang lại cho công việc và cuộc sống của anh Thành đều được thể hiện rõ nét trong từng con số chi phí và khoản tiền giữ lại mỗi tháng. Với anh, đây là lựa chọn giúp công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập rõ ràng hơn và tương lai tài chính chủ động hơn.