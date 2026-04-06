Thực hư quy định bỏ dán tem kiểm định trên kính lái xe ô tô 06/04/2026 10:13

(PLO)-Mới đây thông tin về việc bỏ tem kiểm định trên kính xe ô tô đang được nhiều người quan tâm, thực hư quy định này ra sao?

Bỏ tem kiểm định dán trên kính lái từ 1-1-2027

Theo Điều 13 Nghị định 89/2026 thì từ 1-7 (thời điểm Nghị định 89/2026 chính thức có hiệu lực) quy định giấy chứng nhận kiểm định được cấp dưới dạng bản điện tử, trường hợp chủ xe có yêu cầu cấp bản giấy thì cơ sở đăng kiểm in giấy chứng nhận từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Bỏ dán tem kiểm định trên kính lái xe ô tô từ 1-1-2027. Ảnh: TN

Xe tham gia giao thông thì được cấp giấy chứng nhận kiểm định và dán tem kiểm định.

Bên cạnh đó, tại khoản 12 Điều 24 Nghị định 89/2026 quy định chỉ thực hiện in phôi tem kiểm định xe cơ giới cho đến hết ngày 31-12.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 89/2026 quy định việc dán tem kiểm định hết hiệu lực kể từ ngày 1-1-2027.

Như vậy, từ ngày 1-1-2027, ô tô đạt yêu cầu kiểm định sẽ không còn phải dán tem trên kính xe. Thay vào đó, cơ quan đăng kiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử để quản lý đồng bộ trên hệ thống, thay thế cho cơ chế vừa dán tem vừa cấp giấy như trước đây.

Quy định hoạt động của cơ sở đăng kiểm từ 1-7 như thế nào?

Tại Điều 11 Nghị định 89/2026 quy định hoạt động của cơ sở đăng kiểm như sau:

(1) Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kiểm định khí thải và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy; chứng nhận cải tạo và cấp giấy chứng nhận cải tạo cho xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm định, chứng nhận cải tạo.

(2) Phân công đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm định, chứng nhận cải tạo, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phù hợp với chứng chỉ chuyên môn của đăng kiểm viên. Lập sổ phân công nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 89/2026.

(3) Bảo đảm các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm. Trường hợp các thiết bị, dụng cụ kiểm tra là phương tiện đo thì phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

(4) Bố trí thiết bị, dụng cụ kiểm tra của cơ sở đăng kiểm tại xưởng kiểm định hoặc bên ngoài xưởng kiểm định phù hợp với các trường hợp kiểm định.

(5) Việc kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy bên ngoài cơ sở đăng kiểm được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

(6) Khi có sự cố hư hỏng hoặc thay đổi thiết bị, dụng cụ kiểm tra, cơ sở đăng kiểm chủ động khắc phục sự cố bảo đảm thiết bị, dụng cụ kiểm tra đáp ứng quy định tại Mục (3), đồng thời thông báo bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 89/2026.

Trường hợp đã có kết nối chia sẻ dữ liệu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không phải thực hiện trách nhiệm này.

(7) Khi có sự thay đổi về lãnh đạo cơ sở đăng kiểm, lãnh đạo bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên, cơ sở đăng kiểm phải thông báo bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định 89/2026. Trường hợp đã có kết nối chia sẻ dữ liệu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không phải thực hiện trách nhiệm này.

(8) Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận cải tạo đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 89/2026. Trường hợp xe được cấp cả tem kiểm định thì thực hiện thu hồi giấy chứng nhận kiểm định cùng tem kiểm định.

(9) Từ chối kiểm định đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật.

(10) Ngừng hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo khi có quyết định tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan có thẩm quyền.

(11) Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

(12) Thực hiện các chương trình, kế hoạch tập huấn, thực tập, đánh giá thực hiện các công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật.

(13) Duy trì bộ phận giải quyết các công việc liên quan đến hồ sơ về kiểm định, chứng nhận cải tạo trong thời gian cơ sở đăng kiểm tạm ngừng, tạm đình chỉ hoạt động kiểm định, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.