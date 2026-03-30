Nhường đường cho xe ưu tiên: Khi nào cần đi chậm, khi nào phải dừng hẳn? 30/03/2026 19:43

(PLO)- Cục CSGT hướng dẫn khi phát hiện tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, chủ động quan sát, đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường.

Cục CSGT, Bộ Công an hướng dẫn người dân tham gia giao thông khi gặp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Theo Cục CSGT, khi tham gia giao thông, người dân dễ dàng bắt gặp các phương tiện như xe cứu thương, xe chữa cháy hay đoàn xe có CSGT dẫn đường đang phát tín hiệu ưu tiên.

Trong những tình huống này, việc nhận biết đúng và chủ động nhường đường không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm tính mạng, tài sản và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Người dân khi gặp các xe ưu tiên thì nên nhường đường. Ảnh: CỤC CSGT

Theo Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, xe ưu tiên bao gồm: xe chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp; và đoàn xe tang.

Trong thực tế, các phương tiện mà người dân thường xuyên gặp nhất là xe cứu thương, xe chữa cháy và đoàn xe có CSGT dẫn đường. Đây đều là những phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cấp bách, cần được ưu tiên tuyệt đối khi lưu thông.

Để nhận biết, các xe ưu tiên khi làm nhiệm vụ sẽ phát tín hiệu đặc trưng theo quy định. Cụ thể, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe quân sự sử dụng đèn nhấp nháy màu đỏ; xe của lực lượng công an, kiểm sát và xe CSGT dẫn đường sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh và đỏ; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh sử dụng đèn nhấp nháy màu xanh. Ngoài ra, các phương tiện này đều sử dụng còi ưu tiên và loa để cảnh báo.

Khi phát hiện tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, chủ động quan sát, đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường. Tuyệt đối không bám theo phía sau, không chen lấn, không đi vào làn đường của xe ưu tiên hoặc có hành vi cản trở. Việc nhường đường cần được thực hiện sớm, dứt khoát để tạo điều kiện cho xe ưu tiên di chuyển nhanh chóng, an toàn.

Pháp luật cũng quy định rõ chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; đối với mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Việc không nhường đường cho xe ưu tiên có thể gây chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của đoàn xe cũng như hiệu quả công tác của lực lượng chức năng. Đối với xe cứu thương, xe chữa cháy, mỗi giây, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ tính mạng con người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Vì vậy, khi tham gia giao thông, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động quan sát và kịp thời nhường đường cho các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Đây không chỉ là nghĩa vụ theo quy định pháp luật mà còn là hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì lợi ích chung của toàn xã hội.