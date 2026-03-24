Mức phạt xe ô tô con, ô tô tải đi vào đường cấm là bao nhiêu? 24/03/2026 20:11

(PLO)- Nghị định 168/2024 quy định rõ người điều khiển xe ô tô, xe chở người đi vào đường cấm thì bị phạt bao nhiêu.

Tại điểm i khoản 5 và điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định về mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm như sau:

Điều 6. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 9, điểm đ khoản 11 Điều này, hành vi bị cấm đi vào công trình thủy lợi và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều này;

Dựa theo nội dung nêu trên, mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm sẽ có mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông, mức phạt này được nâng lên mức cao từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe với mức ban đầu là 2 điểm; trong trường hợp gây tai nạn thì trừ 10 điểm (Điểm i khoản 5 và điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024; Điểm a, d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024).