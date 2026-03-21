Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 90% 21/03/2026 19:25

(PLO)-Trong 2 tháng đầu năm 2026, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng bất ngờ với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4.

Xe nhập khẩu tăng mạnh

Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá đạt 746 triệu USD, tăng 39,3%, tương ứng tăng 210 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 31.372 ô tô nguyên chiếc. Ảnh: TN

Trong đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc dưới 9 chỗ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 19.746 chiếc, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tới 63% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Trong các dòng xe nhập khẩu này, Indonesia vẫn chiếm số lượng lớn với 11.823 chiếc, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng bất ngờ với 10.047 chiếc, tăng tới 85,4. Riêng nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đạt 7.523 chiếc, giảm 9,9% so với cùng kỳ.

Có mẫu ô tô Trung Quốc âm thầm rút lui

Xe nhập khẩu từ Trung Quốc ngày càng đa dạng về chủng loại, trải rộng từ xe tải, xe thương mại đến xe du lịch và xe con, đáp ứng nhiều phân khúc nhu cầu khác nhau của thị trường.

Trong giai đoạn đầu năm 2026, xu hướng xe xanh tiếp tục gia tăng khi nhiều mẫu xe điện và xe hybrid được các doanh nghiệp đẩy mạnh đưa về Việt Nam. Các thương hiệu như Omoda & Jaecoo, Lynk & Co, BYD, Geely… liên tục giới thiệu sản phẩm mới, chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt chính thức.

Tuy nhiên cũng có mẫu ô tô điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV, từng đặt tham vọng thay thế xe máy tại Việt Nam, gần đây đã âm thầm rút lui khỏi thị trường.

Theo các chuyên gia, chỉ chưa đầy 2 năm, khoảng 13 hãng xe Trung Quốc đã xuất hiện, trải dài từ xe xăng, hybrid đến xe điện. Các thương hiệu đua nhau tung sản phẩm mới, đầu tư hệ thống đại lý và triển khai nhiều chiến lược tiếp thị. Một số hãng còn lên kế hoạch lắp ráp trong nước nhằm tăng độ bao phủ. Dù vậy, doanh số thực tế vẫn khá khiêm tốn.

Nhiều hãng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Ảnh: TN

“Nhìn nhận con số xe nhập khẩu 3 thị trường lớn có sự thay đổi như trên cho thấy thị trường ô tô Việt Nam cũng đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không chỉ xe Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều hãng xe điện và thương hiệu mới liên tục gia nhập. Đáng chú ý, sự nổi lên của VinFast với chiến lược phát triển xe điện mạnh mẽ cũng tạo thêm áp lực lớn cho các hãng xe nước ngoài”- một vị chuyên gia nhận định.

Theo các chuyên gia, thị trường ô tô có dấu hiệu cho thấy sự chững lại của một trong những nguồn cung chủ lực trong nhiều năm qua tại thị trường Indonesia. Đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển nhất định trong cơ cấu thị trường nhập khẩu ô tô, khi các doanh nghiệp đang đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm các đối tác mới.