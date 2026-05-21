Tháo gỡ nút thắt về thuế và vận hành tại Ngày hội Kỹ thuật Ô tô Việt Nam 2026 21/05/2026 16:25

(PLO)-Ngày hội Kỹ thuật Ô tô Việt Nam 2026 có các chương trình thiết thực như Hội thảo chuyên sâu về thuế mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn trong vận hành cũng các giải pháp thúc đẩy kinh doanh garage hiện đại.

Ngày hội Kỹ thuật Ô tô Việt Nam 2026 đã diễn ra thành công tại Hà Nội đánh dấu cột mốc 17 năm hình thành và phát triển của diễn đàn OTO-HUI, cộng đồng kỹ thuật ô tô lớn mạnh với hàng trăm nghìn thành viên trên toàn quốc.

Với chủ đề “Hành trình giữ lửa - Mở cửa kỷ nguyên”, chương trình không chỉ là dịp hội ngộ của cộng đồng garage, kỹ thuật viên và doanh nghiệp ngành ô tô mà còn là nơi cùng nhìn lại hành trình bền bỉ của OTO-HUI trong việc kết nối tri thức, lan tỏa giá trị nghề nghiệp và xây dựng một cộng đồng kỹ thuật ô tô đoàn kết, phát triển.

Trong khuôn khổ Ngày hội Kỹ thuật Ô tô Việt Nam 2026, Ban tổ chức cũng đã tổ chức giải Pickleball OTO-HUI từ các thành viên đến nhiều tỉnh thành trong cộng đồng kỹ thuật ô tô trên cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút đông đảo garage và kỹ thuật viên tham dự. Hội thảo chuyên sâu về thuế mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn trong vận hành garage. Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ giải pháp xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng thay đổi.

Chương trình cũng mở ra nhiều nội dung thiết thực về thúc đẩy kinh doanh garage hiện đại. Các chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng chia sẻ những mô hình kinh doanh kết hợp phụ kiện hiệu quả, giải pháp marketing thu hút khách hàng và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi, giúp nhiều garage có thêm góc nhìn mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, giá trị cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn ý nghĩa của chương trình năm nay. Hoạt động trao quà hỗ trợ cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự gắn kết và sẻ chia bền chặt trong đại gia đình OTO-HUI.

Đại diện Ban tổ chức, anh Nguyễn Xuân Học chia sẻ rằng điều quý giá nhất mà OTO-HUI giữ gìn suốt 17 năm qua chính là tinh thần cộng đồng và sự cho đi giữa những người cùng nghề. Chính sự đồng hành của các thành viên, đối tác và doanh nghiệp đã góp phần giúp cộng đồng kỹ thuật ô tô Việt Nam ngày càng phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Ban tổ chức cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các Nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Sự hỗ trợ quý báu từ các doanh nghiệp không chỉ góp phần tạo nên thành công cho sự kiện mà còn thể hiện tinh thần chung tay phát triển cộng đồng kỹ thuật ô tô Việt Nam trong giai đoạn mới.