Đổ xăng E10, xe máy sẽ có lợi ra sao? 14/05/2026 20:28

(PLO)-Xăng E10 đóng vai trò như một chất chống kích nổ, giúp quá trình đốt cháy hiệu quả hơn cho xe máy.

Việc sử dụng xăng E10 (hỗn hợp gồm 90% xăng nguyên chất và 10% bioethanol) cho xe máy mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt là trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chỉ số octane và tối ưu hóa chi phí cho các dòng xe hiện đại sử dụng hệ thống phun xăng điện tử.

Ưu điểm hàng đầu của xăng E10 là khả năng giảm phát thải khí nhà kính bằng cách thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng cồn sinh học tái tạo, giúp giảm từ 7% đến 16% lượng hydrocarbon và 9% đến 15% lượng khí CO so với xăng truyền thống, góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng không khí.

Bên cạnh đó, nhờ bản thân ethanol có chỉ số octane cao (khoảng 108 RON), loại xăng này đóng vai trò như một chất chống kích nổ, giúp quá trình đốt cháy hiệu quả hơn, kiểm soát nhiệt độ động cơ tốt hơn và có tiềm năng nâng cao hiệu suất cho các khối động cơ có tỷ số nén cao.

Ngoài lợi ích về vận hành, ethanol còn đóng vai trò là một dung môi tự nhiên giúp làm sạch các cặn bẩn trong động cơ và ngăn chặn sự tích tụ của các chất gây ô nhiễm, giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả hơn theo thời gian.

Tại nhiều thị trường, xăng E10 thường có mức giá thấp hơn so với các dòng xăng cao cấp hoặc xăng không pha cồn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm trực tiếp chi phí nạp nhiên liệu.

Hầu hết các mẫu xe máy được sản xuất từ sau năm 2011 đều được thiết kế để hoàn toàn tương thích với loại nhiên liệu này, nhờ hệ thống ECU thông minh có khả năng tự điều chỉnh thông số cho phù hợp với hỗn hợp nhiên liệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý một số yếu tố kỹ thuật như mật độ năng lượng của E10 thấp hơn xăng thuần túy, dẫn đến hiệu suất tiêu hao nhiên liệu có thể giảm nhẹ khoảng 1% đến 2%.

Đối với các dòng xe cũ sản xuất trước những năm 2000, xăng E10 có khả năng gây ảnh hưởng đến các chi tiết bằng cao su và nhựa nếu không được thiết kế tương thích từ đầu.

Đặc biệt, do đặc tính hút ẩm của ethanol có thể dẫn đến hiện tượng tách lớp và gây ăn mòn hệ thống dẫn xăng nếu xe không được sử dụng trong thời gian dài, E10 không phải là lựa chọn lý tưởng cho mục đích lưu kho.

Nhìn chung, đối với các phương tiện hiện đại, E10 vẫn là một giải pháp năng lượng sạch hơn, phổ biến và có tính kinh tế cao trong bối cảnh hiện nay.