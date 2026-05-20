Đỗ xe leo lề có làm ảnh hưởng hệ thống treo và lốp xe? 20/05/2026 07:27

(PLO)- Thói quen đỗ xe leo lề tưởng vô hại nhưng nếu lặp lại thường xuyên và sai cách có thể âm thầm làm hệ thống treo xuống cấp, lốp mòn lệch và ảnh hưởng độ ổn định của xe.

Tại các đô thị đông đúc, hình ảnh ô tô đỗ một phần trên vỉa hè hoặc leo lề đã trở nên khá quen thuộc nhằm tiết kiệm diện tích và tránh cản trở giao thông. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn băn khoăn liệu thói quen này có gây ảnh hưởng đến hệ thống treo, lốp xe hay tuổi thọ tổng thể của xe hay không.

Không gây hỏng xe ngay lập tức, nhưng việc leo lề thường xuyên có thể khiến hệ thống treo và lốp xe "xuống sức" nhanh hơn theo thời gian mà nhiều tài xế không nhận ra.

Thực tế, việc leo lề hoặc đỗ xe trên mặt đường không bằng phẳng trong thời gian ngắn thường không gây hư hỏng nghiêm trọng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu thực hiện thường xuyên hoặc thao tác không đúng cách, điều này có thể khiến một số bộ phận trên xe chịu áp lực lớn hơn bình thường.

Hệ thống treo chịu tải không đồng đều

Khi một hoặc hai bánh xe nằm trên vỉa hè cao hơn mặt đường, trọng lượng xe sẽ phân bổ không đồng đều lên hệ thống treo. Trong thời gian dài, tình trạng này có thể làm giảm độ ổn định của các chi tiết như giảm xóc, cao su càng A hoặc rotuyn.

Đặc biệt với những xe thường xuyên chở nặng hoặc đỗ lâu trong trạng thái nghiêng, áp lực lên hệ thống treo sẽ lớn hơn, khiến các chi tiết có nguy cơ xuống cấp nhanh hơn so với điều kiện sử dụng thông thường.

Lốp xe dễ bị biến dạng hoặc mòn lệch

Việc leo lề thường xuyên cũng có thể ảnh hưởng đến lốp xe, nhất là khi tài xế đánh lái mạnh hoặc leo vỉa hè ở góc quá gắt. Thành lốp là khu vực chịu tác động trực tiếp khi tiếp xúc mép bê tông, dễ xuất hiện hiện tượng phồng, nứt hoặc mòn không đều nếu va chạm nhiều lần.

Ngoài ra, khi xe đỗ nghiêng trong thời gian dài, áp lực phân bổ lên các bánh xe không đồng đều cũng có thể khiến lốp mòn lệch nhanh hơn.

Nguy cơ ảnh hưởng góc đặt bánh xe

Leo lề với tốc độ cao hoặc thường xuyên va chạm mạnh vào mép vỉa hè có thể làm sai lệch góc đặt bánh xe. Khi đó, xe có thể xuất hiện hiện tượng lệch lái, vô-lăng không cân hoặc lốp mòn bất thường.

Đây là vấn đề nhiều tài xế khó nhận ra ngay lập tức, nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ ổn định của xe khi di chuyển ở tốc độ cao.

Làm thế nào để hạn chế ảnh hưởng khi đỗ xe leo lề?

Để giảm tác động lên hệ thống treo và lốp xe, tài xế nên leo lề ở tốc độ chậm, đưa bánh xe lên vỉa hè theo góc vuông hoặc góc thoải thay vì đánh lái gắt. Tránh leo lề quá cao hoặc để bánh xe va đập mạnh vào mép bê tông.

Nếu phải đỗ xe trên vỉa hè trong thời gian dài, nên ưu tiên vị trí bằng phẳng để hạn chế tình trạng xe bị nghiêng quá nhiều. Đồng thời, cần kiểm tra áp suất lốp và hệ thống treo định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Thói quen nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài

Đỗ xe leo lề không phải nguyên nhân khiến xe hư hỏng ngay lập tức, nhưng nếu diễn ra thường xuyên và thiếu cẩn thận, những tác động nhỏ tích tụ theo thời gian có thể làm giảm tuổi thọ của lốp và hệ thống treo. Việc thao tác đúng cách và hạn chế leo lề không cần thiết sẽ giúp xe vận hành ổn định hơn và giảm chi phí bảo dưỡng về lâu dài.