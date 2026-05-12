Bí quyết giữ khoang máy ô tô luôn mát khi thời tiết oi bức 12/05/2026 11:07

(PLO)- Giữa thời tiết oi bức, việc giữ khoang máy luôn mát không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn hạn chế nguy cơ quá nhiệt, kéo dài tuổi thọ động cơ và nhiều linh kiện quan trọng.

Nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ khiến người lái cảm thấy khó chịu mà còn tạo áp lực lớn lên khoang máy ô tô. Khi động cơ phải hoạt động liên tục dưới thời tiết oi bức, nguy cơ quá nhiệt, giảm hiệu suất vận hành và hao mòn linh kiện cũng tăng theo. Vì vậy, giữ cho khoang máy luôn thông thoáng và ổn định nhiệt độ là yếu tố quan trọng giúp xe vận hành bền bỉ, an toàn hơn trong mùa nắng nóng.

Kiểm tra hệ thống làm mát định kỳ

Hệ thống làm mát đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhiệt độ động cơ. Chủ xe nên thường xuyên kiểm tra nước làm mát, két nước, quạt tản nhiệt và các đường ống dẫn để phát hiện sớm tình trạng rò rỉ hoặc hư hỏng. Việc sử dụng đúng loại dung dịch làm mát theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt và hạn chế hiện tượng động cơ quá nóng.

Vệ sinh khoang máy thường xuyên

Bụi bẩn, lá cây hoặc dầu mỡ bám lâu ngày có thể cản trở khả năng thoát nhiệt của động cơ. Vệ sinh khoang máy định kỳ không chỉ giúp xe sạch sẽ mà còn hỗ trợ luồng không khí lưu thông tốt hơn, từ đó giảm nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, cần vệ sinh đúng cách để tránh làm ảnh hưởng đến các chi tiết điện tử và cảm biến bên trong khoang máy.

Vệ sinh khoang máy định kỳ giúp động cơ tản nhiệt tốt hơn, hạn chế quá nhiệt và duy trì hiệu suất vận hành ổn định.

Hạn chế đỗ xe dưới trời nắng gắt

Việc đỗ xe lâu dưới ánh nắng trực tiếp khiến nhiệt độ trong khoang máy tăng nhanh ngay cả khi xe không vận hành. Nếu có thể, hãy ưu tiên đỗ xe ở nơi có mái che hoặc bóng râm. Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ ngoài trời, sử dụng tấm che nắng hoặc phủ bạt chuyên dụng sẽ giúp hạn chế hấp thụ nhiệt cho toàn bộ xe.

Không chở quá tải và tăng tốc đột ngột

Khi xe chở nặng hoặc thường xuyên tăng tốc mạnh, động cơ sẽ phải hoạt động với cường độ cao hơn, dẫn đến nhiệt lượng sinh ra lớn hơn bình thường. Duy trì thói quen lái xe ổn định, tăng giảm ga hợp lý và tránh vận hành quá tải sẽ giúp giảm áp lực lên động cơ trong những ngày nắng nóng.

Kiểm tra dầu nhớt đúng thời điểm

Dầu nhớt không chỉ bôi trơn mà còn hỗ trợ làm mát động cơ. Khi dầu xuống cấp hoặc thiếu hụt, khả năng tản nhiệt sẽ giảm đáng kể. Chủ xe nên thay dầu định kỳ, đồng thời lựa chọn loại dầu phù hợp với điều kiện thời tiết và tiêu chuẩn của xe để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định.

Theo dõi dấu hiệu bất thường của động cơ

Nếu xe xuất hiện các dấu hiệu như kim nhiệt tăng cao, điều hòa kém mát, mùi khét hoặc tiếng động lạ từ khoang máy, người lái cần kiểm tra ngay để tránh hư hỏng nghiêm trọng. Việc xử lý sớm các vấn đề liên quan đến nhiệt độ động cơ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành.

Giữ khoang máy ô tô luôn mát trong mùa nắng nóng không chỉ giúp xe vận hành êm ái mà còn kéo dài tuổi thọ của nhiều linh kiện quan trọng. Chỉ với những thói quen chăm sóc và kiểm tra đơn giản, người dùng có thể hạn chế đáng kể nguy cơ quá nhiệt và bảo vệ chiếc xe của mình hiệu quả hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.