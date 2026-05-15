Điều gì đang xảy ra với xe Honda lúc này? 15/05/2026 14:09

Hãng ô tô Nhật Bản Honda vừa ghi nhận khoản lỗ năm đầu tiên sau 70 năm, trong bối cảnh các khoản đầu tư mạnh mẽ vào thị trường xe điện (EV) không mang lại kết quả như mong đợi.

Theo báo cáo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2026, Honda chịu khoản lỗ hoạt động lên tới 423 tỉ Yên (tương đương 2,68 tỉ USD), do nhu cầu tiêu thụ xe điện thấp hơn nhiều so với dự báo của hãng.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh bết bát này được cho là do những thay đổi đột ngột trong chính sách của Mỹ.

Cụ thể, vào tháng 9-2025, Tổng thống Donald Trump đã bãi bỏ khoản ưu đãi thuế lên tới 7.500 USD dành cho người tiêu dùng mua xe điện mới. Bên cạnh đó, việc áp thuế đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu trong năm 2025 cũng gây thiệt hại nặng nề cho lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô lớn, dù mức thuế đã được điều chỉnh giảm từ 25% xuống còn 15%.

Trước tình hình khó khăn, Honda đã quyết định hủy bỏ một số mục tiêu sản xuất xe điện và tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy pin tại Canada.

Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe cho biết hãng sẽ rút lại mục tiêu xe điện chiếm 20% doanh số vào năm 2030, đồng thời hủy bỏ lộ trình chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện vào năm 2040.

Thay vào đó, Honda sẽ chuyển trọng tâm sang các mảng kinh doanh đang có thế mạnh như xe máy, dịch vụ tài chính và xe hybrid.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng, giống như nhiều nhà sản xuất ô tô lâu đời khác, Honda đã đặt cược vào sự chuyển dịch nhanh chóng của người tiêu dùng sang xe điện nhưng đã thất bại khi thị trường thế giới thay đổi.

Ngoài áp lực từ chi phí sinh hoạt và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối tác Trung Quốc, Honda còn phải đối mặt với rủi ro từ giá xăng dầu tăng cao do xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Dự báo trong năm tài chính tới, Honda có thể tiếp tục gánh chịu khoản lỗ liên quan đến xe điện lên tới 512 tỉ Yên. Để giảm thiểu chi phí, hãng dự kiến sẽ tăng cường tìm kiếm nguồn cung phụ tùng giá rẻ từ Trung Quốc và tập trung vào các thị trường ưu tiên bao gồm Bắc Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.