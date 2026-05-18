VinFast Thủ Dầu Một chính thức khai trương showroom mới tại Bình Dương cũ 18/05/2026 11:28

(PLO)-VinFast Thủ Dầu Một chính thức tổ chức lễ khai trương showroom với nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng ký hợp đồng trong thời gian diễn ra sự kiện lên đến 10 triệu đồng.

VinFast Thủ Dầu Một chính thức tổ chức lễ khai trương showroom mới tại phường Bình Hoà, TP.HCM (thuộc Bình Dương cũ), TP.HCM vào ngày 15-5 vừa qua. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối và phát triển thị trường xe điện VinFast tại khu vực phía Nam.

VinFast Thủ Dầu Một chính thức tổ chức lễ khai trương showroom mới tại phường Bình Hoà, TP.HCM (Bình Dương cũ). Ảnh: TN

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của đại diện VinFast Việt Nam, đối tác chiến lược, khách hàng cùng đông đảo khách mời tại địa phương. Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp các đại diện cấp cao từ VinFast Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Giám Đốc Kinh Doanh Miền Nam VinFast Việt Nam, ông Cù Minh Hiệp, Quản Lý Vùng VinFast Việt Nam và bà Hoàng Anh, Quản lý phát triển đại lý VinFast Việt Nam.

Sự hiện diện của các lãnh đạo VinFast Việt Nam thể hiện sự quan tâm và định hướng phát triển mạnh mẽ của thương hiệu đối với hệ thống đại lý, showroom tại Bình Dương – một trong những thị trường trọng điểm của ngành ô tô điện hiện nay.

Về phía VinFast Thủ Dầu Một – Kỷ Nguyên Xanh được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Đăng Hoàng – người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô và phát triển hệ thống kinh doanh xe tại Việt Nam.

Đông đảo khách hàng tham dự tại buổi lễ khai trương. Ảnh: TN

Với định hướng xây dựng mô hình showroom hiện đại, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trọng tâm, VinFast Thủ Dầu Một – Kỷ Nguyên Xanh kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm xe điện hàng đầu tại Bình Dương. Đồng hành phía sau dự án là Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Minh Giang – đơn vị góp vốn chiến lược, góp phần tạo nền tảng đầu tư và phát triển lâu dài cho hệ thống VinFast Thủ Dầu Một – Kỷ Nguyên Xanh.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, khách hàng được trực tiếp tham quan không gian showroom mới, trải nghiệm lái thử các dòng xe điện VinFast cũng như nhận nhiều phần quà và ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng check-in tại sự kiện được tặng bút logo “Kỷ Nguyên Xanh”, trong khi khách tham gia lái thử nhận nón lưỡi trai thương hiệu “Kỷ Nguyên Xanh”.

Bên cạnh đó, showroom triển khai chương trình hỗ trợ voucher phụ kiện dành cho khách hàng ký hợp đồng trong thời gian diễn ra sự kiện: Voucher phụ kiện 3.000.000 đồng dành cho VF 3, Limo Green, Mino Green và EC Van; Voucher phụ kiện 5.000.000 đồng dành cho VF 5, VF 6 và VF 7 và Voucher phụ kiện 10.000.000 đồng dành cho VF 8 và VF 9.

Đặc biệt, khách hàng phát sinh đặt cọc trong ngày sự kiện còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như máy lọc không khí và xe đạp người lớn.

Không chỉ là sự kiện khai trương showroom, chương trình còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VinFast Thủ Dầu Một – Kỷ Nguyên Xanh trong việc đồng hành cùng xu hướng giao thông xanh, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển thân thiện môi trường tại Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản, đội ngũ chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển bền vững, VinFast Thủ Dầu Một – Kỷ Nguyên Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những showroom VinFast tiêu biểu tại khu vực miền Nam trong thời gian tới.