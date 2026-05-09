Hãng xe đầu tiên công bố doanh số tháng 4, mẫu xe nào bán chạy nhất? 09/05/2026 11:56

Dù chịu ảnh hưởng nhất định bởi kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến nhu cầu mua sắm của khách hàng có phần chững lại so với tháng trước, doanh số xe Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 4 đạt 3.904 xe.

Ngày 8-5, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 4. Theo đó, tổng số xe Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.904 xe.

Trong tháng 4, Hyundai Tucson là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 626 xe bán ra. Hyundai Creta đạt doanh số 577 xe, tiếp tục duy trì sức hút ổn định trong nhóm SUV đô thị. Hyundai Stargazer ghi nhận 416 xe được bàn giao đến khách hàng, tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực sau khi phiên bản nâng cấp mới ra mắt thị trường.

Hyundai Accent đạt sản lượng bán hàng 323 xe trong tháng. Hyundai Grand i10 đạt doanh số 174 xe, tiếp tục là lựa chọn phù hợp trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade lần lượt ghi nhận doanh số 122 xe và 105 xe. Hyundai Custin đạt doanh số 99 xe trong tháng 4.

Ở các mẫu xe còn lại, Hyundai Venue đạt 85 xe bán ra thị trường, Hyundai Elantra ghi nhận doanh số 29 xe. Các mẫu xe khác đạt tổng doanh số 8 xe.

Bên cạnh các mẫu xe du lịch, các dòng xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.340 xe trong tháng 4, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số chung của thương hiệu.

Theo Tập đoàn Thành Công, thị trường ô tô trong tháng 4 chịu ảnh hưởng nhất định bởi kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến nhu cầu mua sắm của khách hàng có phần chững lại so với tháng trước. Tuy nhiên, Hyundai vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ dải sản phẩm đa dạng, nguồn cung được đảm bảo cùng hệ thống đại lý phủ rộng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, trong tháng 4, Hyundai Thành Công Việt Nam đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị cho Hyundai Palisade, không đi kèm thay đổi về cấu hình hay trang bị. Điều này giúp Hyundai Palisade tiếp tục giữ trọn các ưu điểm nổi trội của một mẫu SUV hạng E hàng đầu, từ thiết kế, không gian, đến trải nghiệm vận hành và tiện nghi cao cấp, mang đến mức giá mới hấp dẫn hơn nhưng giá trị mà khách hàng nhận được vẫn trọn vẹn, “vượt tầm” phân khúc giá. Chính sách giá mới được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hút cho Hyundai Palisade trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình và khách hàng tìm kiếm mẫu SUV cao cấp.

Trong tháng 5, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng với mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe, cùng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, ưu đãi bảo hiểm Hyundai Auto Care và các hoạt động chăm sóc khách hàng trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 4 (Đơn vị: Xe)