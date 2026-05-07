Những người chạy ô tô Toyota tại nước này cần lưu ý 07/05/2026 14:51

Hãng ô tô Toyota vừa thông báo một đợt triệu hồi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 100.000 xe tại thị trường Canada. Nguyên nhân đến từ lỗi ở tay đòn hệ thống treo, có khả năng khiến người lái mất kiểm soát phương tiện.

Đáng chú ý, các mẫu xe trong danh sách triệu hồi lần này đều là những dòng xe đời cũ, có những chiếc đã lăn bánh gần 20 năm như Toyota RAV4 đời từ 2006 đến 2011, và Lexus HS 250h đời 2010.

Vấn đề nằm ở yếu tố kỹ thuật: nếu các đai ốc khóa điều chỉnh độ chụm bánh sau không được siết chặt đúng cách trong quá trình căn chỉnh bánh xe, các rãnh ren trên tay đòn hệ thống treo có thể xuất hiện độ rơ. Theo thời gian, tình trạng rỉ sét và mài mòn ren sẽ xảy ra, dẫn đến nguy cơ tay đòn bị tách rời hoàn toàn.

Chỉ tính riêng trong năm 2026, Toyota Canada đã liên tục thực hiện nhiều đợt triệu hồi khác nhau.

Tháng 1, Toyota đã triệu hồi gần 20.000 xe Prius do lỗi cửa sau có nguy cơ tự mở khi đang chạy. Tiếp sau đó khoảng 12.000 xe Tundra bị cảnh báo lỗi camera lùi. Vào tháng 3, gần 40.000 xe Highlander bị triệu hồi do lỗi tựa lưng ghế có nguy cơ bị tuột khóa khi xảy ra va chạm.

Tại thị trường Hoa Kỳ, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi Toyota đã ban hành 9 đợt triệu hồi ảnh hưởng đến hơn một triệu xe từ đầu năm đến nay. Trong đó, đợt lớn nhất liên quan đến 550.000 chiếc SUV Highlander. Hiện tại, Toyota đang xếp thứ ba về tổng số lượng xe triệu hồi tại Mỹ trong năm 2026, chỉ đứng sau Ford và General Motors.