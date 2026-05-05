Điều gì đang xảy ra với các hãng ô tô quen thuộc với người Việt? 05/05/2026 16:27

(PLO)-Một sự thay đổi mang tính thế hệ tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang khiến các thương hiệu danh tiếng của Đức bị người mua trẻ tuổi tại Trung Quốc đánh giá là xe của phụ huynh.

Theo báo cáo từ Reuters, doanh số của các thương hiệu Đức tại Trung Quốc đã giảm đáng kể mặc dù Volkswagen từng là nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại đây trong thời gian dài. Vị thế này đã thay đổi khi Volkswagen bị BYD vượt mặt vào năm 2024 và tiếp tục bị Geely đẩy xuống vị trí thứ ba vào năm 2025.

CEO Robert Cisek của thương hiệu Volkswagen tại Trung Quốc thừa nhận rằng một số khách hàng trẻ tuổi coi họ là thương hiệu dành cho cha mẹ. Ông cho biết sự tin cậy về an toàn và chất lượng vừa là điểm mạnh, vừa là gánh nặng ngăn cản sự trẻ hóa.

Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy doanh số xe Đức tại Trung Quốc đã giảm 25% kể từ năm 2020, xuống còn 3,9 triệu xe vào năm 2025.

Thị phần của các hãng xe Đức đã rơi từ 26% năm 2019 xuống chỉ còn 16% vào năm 2025 và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục.

Chỉ trong vòng 5 năm, các thương hiệu nội địa Trung Quốc đã chuyển từ vị thế bị xem thường sang chiếm lĩnh sức mua của thế hệ trẻ nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng và năng lực sản xuất vượt trội.

Trong khi BMW ghi nhận mức giảm doanh số 12,5% tại Trung Quốc năm ngoái, các hãng xe Trung Quốc như BYD và Geely đang mở rộng sang châu Âu và thiết lập các căn cứ sản xuất tại đây để tránh thuế quan của EU.

Sau khi làm lung lay sự thống trị của các hãng xe Đức tại Trung Quốc, các thương hiệu nội địa này hiện đang đặt mục tiêu thách thức các đối thủ lâu đời ngay tại chính nước Đức.