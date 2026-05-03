Bất ngờ chiếc ô tô có giá bằng xe máy Honda SH 03/05/2026 10:43

(PLO)-Chiếc ô tô này trang bị đủ công nghệ đầy hấp dẫn người dùng.

Mẫu MPV cỡ nhỏ Renault Triber 2026 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường quốc tế với những nâng cấp đáng chú ý về tiện nghi và tính năng an toàn trong khi vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ linh hoạt đặc trưng.

Phiên bản mới này tiếp tục sử dụng nền tảng CMF-A+ với chiều dài tổng thể dưới 4 mét, giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn tối ưu hóa không gian nội thất nhờ khả năng tháo rời hàng ghế thứ ba để mở rộng khoang hành lý lên đến 625 lít, hoặc gập phẳng hàng ghế thứ hai để đạt dung tích tối đa 1.065 lít.

Về mặt thiết kế và trang bị, Renault Triber 2026 sở hữu cụm đèn hậu LED mới và gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp gập điện trên các bản cao cấp.

Bên trong khoang lái, bảng điều khiển được phối hai tông màu hiện đại đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Những cải tiến đáng giá trên phiên bản này bao gồm hệ thống điều hòa tự động, chức năng gập một chạm cho hàng ghế thứ hai để người dùng dễ dàng ra vào hàng ghế cuối, cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch và sạc điện thoại không dây.

Khối động cơ của ô tô vẫn là loại xăng 1.0L, 3 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 72 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT 5 cấp.

Hệ thống an toàn trên xe được chuẩn hóa với 21 tính năng, nổi bật là trang bị tối đa 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước sau và camera lùi.

Tại thị trường quốc tế, cụ thể là Ấn Độ, Renault Triber 2026 có mức giá niêm yết dao động từ khoảng 581.000 Rupee (tương đương khoảng 177 triệu đồng) cho phiên bản Authentic cơ sở và lên tới 869.000 Rupee (khoảng 265 triệu đồng) cho phiên bản Emotion cao cấp nhất với tùy chọn sơn hai tông màu.

Tại thị trường Indonesia, dòng ô tô này cũng được phân phối với mức giá từ khoảng 166,9 triệu đến 187,9 triệu Rupiah (tương đương 260 - 293 triệu đồng) tùy theo từng phiên bản trang bị.