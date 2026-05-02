Chuyên gia Mỹ lý giải các nguyên nhân khiến ô tô bốc cháy tại trạm xăng 02/05/2026 08:38

(PLO)-Ô tô bốc cháy trong quá trình đổ xăng thường bắt nguồn từ sự kết hợp giữa hơi xăng dễ cháy và một nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện.

Theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) , có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cháy ô tô khi đang đổ xăng.

Những vụ cháy ô tô khi đang đổ xăng, mà thường được biết đến thường do ngọn lửa trần từ việc hút thuốc, thiếu sự tiếp nối điện giữa vòi bơm và máy bơm, hoặc tia lửa từ khoang động cơ của xe đang nổ máy.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện thấy những vụ cháy hơi xăng trong quá trình đổ xăng. Tất cả đều xảy ra trong điều kiện thời tiết khô ráo, động cơ xe đã tắt và không có ngọn lửa trần. Các nhà điều tra kết luận tĩnh điện là nguồn gây cháy trong tất cả các trường hợp này.

Các chuyên gia API cũng cho biết, nguyên nhân chính được xác định là do người đổ xăng bị tích tụ điện tích thông qua ma sát giữa quần áo và ghế xe trước hoặc trong quá trình đổ xăng.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khi người lái xe quay trở lại vào trong xe khi đang bơm xăng tự động, sau đó bước ra và chạm vào vòi bơm dẫn đến phóng tĩnh điện.

Ngoài ra, trường hợp lửa bùng phát ngay khi người đổ xăng vừa bước ra khỏi xe và chạm vào nắp bình xăng hoặc khu vực xung quanh trước khi bắt đầu bơm. Thống kê cũng chỉ ra rằng số người gặp nạn trong các vụ việc xác định được loại giày đều mang giày đế cao su.

Đồng thời, việc để động cơ chạy khi đổ xăng là cực kỳ nguy hiểm vì nhiệt lượng và tia lửa từ hệ thống điện có thể kích cháy hơi xăng. Đám cháy thường bắt đầu khi hơi xăng nồng độ cao tại trạm xăng tiếp xúc với tia lửa hoặc bề mặt cực nóng.

Các báo cáo chi tiết từ API cũng ghi nhận vụ cháy xảy ra ngay trong bước tháo nắp bình xăng, thường đi kèm với tiếng rít hoặc lửa phụt ra từ cổ bình xăng ngay khi nắp vừa được vặn mở.