Người dùng sắp được mua xe máy không tốn xăng và điện của Toyota 01/05/2026 09:39

Toyota vừa nộp đơn đăng ký bằng sáng chế mới, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của hãng đối với lĩnh vực xe máy chạy bằng hydro.

Động thái này gợi mở khả năng Toyota đang xem xét việc đưa công nghệ pin nhiên liệu vượt ra khỏi phạm vi ô tô để ứng dụng vào các giải pháp di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.

Điểm nhấn của bằng sáng chế này tập trung vào một khái niệm xe tay ga sử dụng các bình chứa hydro có thể tháo rời, thay vì các bình chứa cố định phải nạp tại trạm bơm.

Thay vì phải chờ đợi sạc điện hoặc kết nối với các trụ bơm áp suất cao, người lái có thể dễ dàng hoán đổi một bình chứa rỗng lấy một bình đã nạp đầy chỉ trong vòng vài phút.

Cách tiếp cận này có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất đối với xe chạy hydro là tính tiện dụng, đồng thời cung cấp một lộ trình thực tế hơn cho các phương tiện nhỏ hoạt động trong đô thị.

Theo nội dung bằng sáng chế, Toyota đã nghiên cứu nhiều phương pháp để giúp việc tháo lắp bình chứa từ khung xe tay ga nhỏ gọn trở nên dễ dàng hơn. Các cơ chế được đề xuất bao gồm giá gắn dạng bản lề hoặc dạng trượt, cho phép hộp chứa di chuyển ra ngoài trước khi tách rời, giúp duy trì sự cân bằng của xe trong khi vẫn đảm bảo tính thực tế khi tiếp cận.

Hệ thống này sử dụng công nghệ pin nhiên liệu, nơi hydro phản ứng với oxy để tạo ra điện năng, với sản phẩm thải ra chủ yếu là nước. Đối với ngành công nghiệp hydro, những hồ sơ bằng sáng chế như thế này có ý nghĩa quan trọng vì chúng cho thấy sự mở rộng mối quan tâm của các ông lớn vượt ra ngoài phân khúc ô tô con và vận tải hạng nặng.