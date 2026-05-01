Cách thoát khỏi ô tô bị cháy 01/05/2026 21:12

Để thoát khỏi một chiếc xe đang cháy, bạn cần tấp xe vào lề ngay lập tức, tắt động cơ để ngắt dòng nhiên liệu và thoát ra ngoài ngay lập tức mà không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào.

Nếu cửa xe bị kẹt, hãy sử dụng dụng cụ chuyên dụng, thanh sắt của gối tựa đầu hoặc giày cao gót để đập vỡ cửa sổ bên, sau đó di chuyển ra xa ít nhất 30 mét. Mọi hành động cần được thực hiện trong vài giây vì lửa có thể bao trùm phương tiện rất nhanh chóng.

Các bước hành động khẩn cấp bao gồm việc dừng xe và tắt máy để chặn nguồn cấp nhiên liệu, sau đó tháo dây an toàn cho bản thân rồi hỗ trợ hành khách. Hãy đưa tất cả mọi người ra khỏi xe và di chuyển ra xa để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc nổ. Trong trường hợp cửa bị khóa hoặc kẹt, hãy đập vỡ cửa sổ bên thay vì kính chắn gió bằng cách dùng vật nặng đập vào các góc kính.

Nếu bị kẹt bên trong, bạn nên ưu tiên thoát qua cửa sổ, tốt nhất là chọn cửa sổ ở xa vị trí ngọn lửa nhất. Để chuẩn bị cho tình huống này, hãy luôn để sẵn dụng cụ cắt dây an toàn và thiết bị phá kính trong ngăn chứa đồ hoặc trong tầm với. Sau khi đã ở khoảng cách an toàn, hãy gọi ngay cho các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

Một số lưu ý an toàn quan trọng là không được mở nắp ca-pô nếu thấy khói vì hành động này sẽ cung cấp oxy khiến lửa cháy mạnh hơn. Nếu có trẻ em, hãy giúp các em ra ngoài trước hoặc sơ tán theo thứ tự từ lớn đến nhỏ để trẻ lớn có thể hỗ trợ những người khác. Việc di chuyển nhanh ra xa là rất quan trọng do đám cháy ô tô lan rộng nhanh và bình nhiên liệu có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.