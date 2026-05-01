Chiếc ô tô này chạy được 500 km mà không tốn giọt xăng nào 01/05/2026 17:31

Hãng ô tô Trung Quốc Geely vừa bổ sung phiên bản đường dài mới cho dòng xe EX5 với tên gọi Ultra tại thị trường Anh. Mẫu xe này được trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn là 68kWh, cho phép nâng quãng đường di chuyển tối đa lên gần 500 km.

Phiên bản Ultra được phát triển dựa trên cấu hình cao cấp nhất là Max, do đó xe sở hữu đầy đủ các trang bị kỹ thuật và tiện nghi tương đương. Song song với đó, các phiên bản hiện hữu của dòng EX5 sử dụng bộ pin 60kWh với tầm hoạt động 430 km vẫn tiếp tục được duy trì trên thị trường.

Ông Michael Yang, Giám đốc điều hành của Geely Auto tại Anh, cho biết việc ra mắt EX5 Ultra là bước tiến quan trọng dựa trên phản hồi của khách hàng về nhu cầu gia tăng quãng đường di chuyển và tính tiện dụng hằng ngày.

Hãng cũng đã tính toán kỹ lưỡng để cân bằng giữa trọng lượng bộ pin và hiệu suất tiêu thụ năng lượng, đồng thời áp dụng chế độ bảo hành 8 năm cho cả ô tô và pin nhằm đảm bảo sự yên tâm cho người dùng.

Về giá bán, dòng Geely EX5 khởi điểm từ 31.990 bảng Anh cho phiên bản SE, trang bị mâm hợp kim 18 inch, màn hình giải trí 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, camera toàn cảnh, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto cùng các tính năng sưởi ghế và vô-lăng.

Phiên bản Pro có mức giá 33.990 bảng Anh với mâm xe kích thước lớn hơn. Phiên bản Max giá 36.990 bảng Anh được bổ sung thêm cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện, ghế có chức năng thông gió, massage, màn hình hiển thị kính lái HUD và hệ thống âm thanh 16 loa.

Phiên bản Ultra không chỉ sở hữu các trang bị cao cấp của bản Max cùng bộ pin lớn hơn mà còn được bổ sung khả năng kéo rơ-moóc có phanh lên đến 750kg, đi kèm hệ thống hỗ trợ ổn định rơ-moóc.

Tất cả các biến thể của Geely EX5 đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước và được vận hành bởi động cơ điện có công suất 218 mã lực.