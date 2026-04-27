Vì sao tỉ phú ô tô chi triệu đô mua siêu xe nhanh nhất thế giới về để... trưng bày? 27/04/2026 12:35

Tỷ phú Nick Politis, ông trùm ngành ô tô và là Chủ tịch CLB bóng bầu dục Sydney Roosters, vừa gây chấn động khi chi hơn 1 triệu đô la Úc để sở hữu chiếc YangWang U9 Xtreme, mẫu siêu xe điện được mệnh danh là nhanh nhất thế giới hiện nay.

Đáng chú ý, vị tỷ phú 81 tuổi này thừa nhận ông có thể sẽ không bao giờ cầm lái quái thú này trên đường phố.

YangWang U9 Xtreme, thương hiệu siêu xe cao cấp thuộc tập đoàn BYD, đã chính thức soán ngôi Bugatti Chiron để trở thành mẫu xe thương mại có tốc độ tối đa cao nhất thế giới. Trong đợt thử nghiệm tại Đức năm ngoái, mẫu hypercar này đã đạt vận tốc kinh khủng 496,22 km/h. Xe cũng vừa hoàn thành đường đua Nurburgring danh tiếng trong 6 phút 59 giây, trở thành siêu xe điện đầu tiên phá vỡ rào cản 7 phút tại đây.

Về thông số kỹ thuật, YangWang U9 Xtreme sở hữu 4 mô-tơ điện với tổng công suất lên tới 2.200kW (gấp khoảng 4 lần một chiếc Porsche 911 Turbo). Xe sử dụng hệ thống treo chủ động đặc biệt, cho phép thực hiện những cú nhảy thẳng đứng tại chỗ, một tính năng độc đáo hiếm thấy trên các dòng siêu xe.

Trên toàn thế giới chỉ có đúng 30 chiếc U9 Xtreme được sản xuất, và mỗi thị trường quốc tế chỉ được phân bổ duy nhất một chiếc. Nick Politis đã nhanh tay ký hợp đồng ngay tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh để đảm bảo chiếc duy nhất dành cho thị trường Úc thuộc về mình.

Vị tỷ phú đã trực tiếp làm việc với đội ngũ thiết kế từ Trung Quốc để cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích riêng. Ông chọn tông màu đỏ và đen, mô phỏng chính xác màu sắc của chiếc xe vừa lập kỷ lục thế giới.

Mặc dù chi ra số tiền khổng lồ, Nick Politis thừa nhận ông sẽ không mang xe ra đường đua hay tự mình cầm lái thường xuyên. Lý do là vì mẫu xe này hiện chỉ được sản xuất với tay lái nghịch (bên trái), khiến việc đăng ký lưu hành hợp pháp trên đường phố Úc trở nên bất khả thi.

Thêm vào đó, thiết kế ghế đua carbon siêu thấp và cửa mở dạng cánh bướm cũng là một trở ngại cho vị chủ tịch 81 tuổi.

Thay vì để thỏa mãn đam mê tốc độ cá nhân, ông Politis coi đây là một chiến lược marketing đỉnh cao. "Chúng tôi sẽ trưng bày mẫu xe này tại các showroom BYD lớn nhất của mình. Tôi tin rằng mọi người sẽ xếp hàng để được tận mắt chứng kiến chiếc xe nhanh nhất thế giới, từ đó giúp họ tiếp cận gần hơn với các sản phẩm khác của BYD", ông chia sẻ.