Vì sao Toyota lại đang lo về điều này? 22/05/2026 14:10

Ông Ted Ogawa, CEO của Toyota khu vực Bắc Mỹ, mới đây đã định vị khả năng chi trả của người tiêu dùng là thách thức lớn nhất mà ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt.

Ông Ogawa nhấn mạnh rằng giá giao dịch xe mới liên tục leo thang đang dần đẩy phân khúc xe mới ra khỏi tầm tay của đại bộ phận khách hàng.

Theo CEO của Toyota Bắc Mỹ, làn sóng tăng giá xe hiện nay được thúc đẩy bởi tổng hòa các yếu tố bao gồm tình trạng lạm phát kéo dài, chi phí nguyên vật liệu tăng cao và đặc biệt là các khoản đầu tư khổng lồ mà các hãng xe phải bỏ ra cho lộ trình điện hóa.

Ông Ogawa cảnh báo xu hướng này có nguy cơ thu hẹp quy mô toàn thị trường và kìm hãm các nỗ lực đổi mới sáng tạo.

Thực tế trong những năm gần đây, trong khi các nhà sản xuất đổ dòng vốn lớn vào công nghệ tiên tiến đặc biệt là xe điện (EV) thì gánh nặng chi phí này lại ngày càng dịch chuyển về phía người tiêu dùng.

Giá trung bình của một chiếc xe mới tăng vọt khiến các khoản trả trước lẫn tiền trả góp hàng tháng trở thành gánh nặng quá sức đối với nhiều người mua có thu nhập trung bình.

Hệ quả là người tiêu dùng buộc phải tiếp tục giữ lại các dòng xe đời sâu cũ kỹ, hoặc lựa chọn các phương tiện đã qua sử dụng vốn kém an toàn và kém hiệu quả hơn. Điều này tác động tiêu cực đến cả các mục tiêu bảo vệ môi trường lẫn an toàn giao thông đường bộ.

Để giảm thiểu các áp lực nêu trên, ông Ogawa cho biết chiến lược của Toyota sẽ tập trung vào một tiếp cận đa chiều, bao gồm ba trụ cột cốt lõi. Đa dạng hóa các tùy chọn hệ truyền động bao gồm xe hybrid, xe thuần điện, xe xăng hiệu quả cao để phù hợp với túi tiền của nhiều phân khúc khách hàng. Tối ưu hóa hiệu suất quy trình sản xuất nhằm kéo giảm chi phí xuất xưởng. Nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình sở hữu xe mới linh hoạt hơn cho người dùng.