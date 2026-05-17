Vì sao ô tô Mỹ khó xóa bỏ linh kiện Trung Quốc? 17/05/2026 11:04

(PLO)- Ford, GM và Toyota đều sử dụng linh kiện Trung Quốc trong bối cảnh các nhà lập pháp đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với Trung Quốc.

Nhiều năm qua, ý tưởng về ô tô Trung Quốc tại Mỹ luôn dao động giữa điều bất khả thi và kịch bản tận thế đối với các nhà sản xuất trong nước. Các chính trị gia và giám đốc điều hành cảnh báo về việc hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ bóp nghẹt ngành sản xuất trong nước.

Ảnh: Carscoops.

Các nhóm ngành công nghiệp nói về rủi ro an ninh quốc gia. Lãnh đạo công đoàn lo sợ một làn sóng mất việc làm khác. Tuy nhiên, một cách âm thầm, sự phụ thuộc của Detroit vào Trung Quốc đang ngày càng tăng. Theo một báo cáo mới, con số này có lẽ lớn hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Theo tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ công ty tư vấn AlixPartners, hơn 60 nhà cung cấp phụ tùng ô tô tại Mỹ thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc cũng nắm giữ cổ phần trong khoảng 5% trong số khoảng 10.000 nhà cung cấp của Mỹ.

Ảnh hưởng đó lan rộng đến cả một số mẫu xe nổi tiếng nhất của Mỹ. Theo CNBC, Ford Mustang GT được cho là sử dụng hộp số sàn sáu cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc. Xe hybrid cắm điện Toyota Prius chứa khoảng 15% linh kiện Trung Quốc. Trong khi đó, xe điện Blazer và Equinox EV của Chevrolet được cho là sử dụng khoảng 20% linh kiện từ nước này.

Hiện nay, các nhà lập pháp từ cả hai đảng đang cố gắng vạch ra ranh giới trước khi các hãng xe Trung Quốc giành được chỗ đứng tại thị trường Mỹ. Các nghị sĩ John Moolenaar và Debbie Dingell mới đây đệ trình dự luật hạn chế phần cứng và phần mềm xe kết nối từ Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Mối lo ngại không chỉ nằm ở việc xe điện giá rẻ tràn ngập các đại lý. Các chính trị gia lo lắng Trung Quốc có thể lặp lại những gì đã xảy ra trong ngành công nghiệp tấm pin mặt trời. Đó là việc cạnh tranh gay gắt bằng cách giảm giá do nhà nước hậu thuẫn cho đến khi các ngành đối thủ sụp đổ. "Đây là về tương lai của nước Mỹ", Dingell nói. "Đây là về tương lai của người lao động Mỹ", Dingell nói.

Thực tế khó chịu là việc tách ngành công nghiệp ô tô của Mỹ khỏi Trung Quốc sẽ không hề đơn giản. Các công ty như Fuyao cung cấp kính cho các nhà sản xuất ô tô lớn hoạt động tại Mỹ. Trong khi đó, tập đoàn sản xuất pin khổng lồ CATL của Trung Quốc vẫn là thế lực thống trị toàn cầu trong công nghệ pin xe điện.

Ngay cả những nhà sản xuất ô tô công khai ủng hộ các quy định nghiêm ngặt hơn vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. GM được cho là muốn một số nhà cung cấp loại bỏ hoàn toàn nguồn cung từ Trung Quốc vào năm 2027. Trong khi đó, Tesla trước đây đã thúc đẩy các nhà cung cấp loại bỏ các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc khỏi các xe được sản xuất tại Mỹ.

Những động thái đó giúp gỡ rối mọi việc, nhưng đừng quên rằng Tổng thống Trump vừa có chuyến thăm Trung Quốc. Một số nhà phân tích tin rằng ông có thể bật đèn xanh cho việc sản xuất ô tô của Trung Quốc tại Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, một số nhà cung cấp phụ tùng thuộc sở hữu của Trung Quốc sẽ là mối lo ngại nhỏ nhất đối với các nhà sản xuất ô tô trong nước.