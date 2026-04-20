Xe nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng bất ngờ, xe Thái Lan mất dần vị thế 20/04/2026 19:21

(PLO)-Dù tổng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong quý I tăng mạnh hơn 21% so với cùng kỳ, nhưng bức tranh thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các thị trường xe từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3 đạt 25.255 chiếc, tăng mạnh 56,9% so với tháng trước. Tính chung, trong quý I, Việt Nam nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng mạnh ở mặt hàng ô tô tải.

Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đạt 36.388 chiếc, chiếm tới 65% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam và xấp xỉ với cùng kỳ năm trước.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3 đạt 25.255 chiếc. Ảnh: TN

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong quý I chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan. Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia với 23.402 chiếc, tăng 27,5%; nhập khẩu từ Trung Quốc là 17.168 chiếc, tăng 74,5% và nhập khẩu từ Thái Lan với 13.077 chiếc, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, với 23.402 chiếc (tăng mạnh 27,5%), Indonesia khẳng định là nguồn cung xe nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam. Các dòng xe MPV 7 chỗ giá rẻ và SUV đô thị từ quốc gia này đang cực kỳ thu hút người dùng nhờ mức giá cạnh tranh và sự bền bỉ.

Đáng chú ý là sự bùng nổ của xe Trung Quốc. Đây là điểm gây bất ngờ nhất với con số 17.168 chiếc, tăng trưởng đột biến tới 74,5%. Sự gia tăng này cho thấy người tiêu dùng Việt đã cởi mở hơn rất nhiều với các thương hiệu xe Trung Quốc. Hiện nay tại thị trường Việt Nam, các dòng xe Trung Quốc vốn tập trung mạnh vào các dòng xe điện (EV), xe hybrid.

Bên cạnh đó, lượng xe nhập từ thị trường Thái Lan cũng khá bất ngờ khi sụt giảm mạnh. Từng là "công xưởng" cung cấp xe lớn nhất cho Việt Nam, nhưng trong quý I, lượng xe từ Thái Lan chỉ đạt 13.077 chiếc, giảm 18,7%. Điều này cho thấy các dòng xe thế mạnh của Thái Lan đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt từ xe giá rẻ Indonesia và xe điện từ Trung Quốc.

Một số dòng xe nhập khẩu hiện “ăn khách” tại thị trường Việt Nam có thể kể đến như: Mitsubishi Xpander có cả nhập khẩu và lắp ráp trong nước, tương tự như vậy đối với Ford Ranger, hay Toyota Yaris Cross, Corolla Cross.