Thuê xe tự lái dịp Lễ 30-4 và 1-5: Xe điện lên ngôi, xe xăng đang chờ người 'chốt' 20/04/2026 14:32

(PLO)-Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ Lễ dài ngày, nhu cầu thuê xe tự lái bắt đầu nóng lên, đặc biệt là các dòng xe điện đã "cháy hàng".

Kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài là cơ hội để các gia đình có những chuyến du lịch xa hoặc về quê nghỉ dưỡng. Thay vì lựa chọn các loại phương tiện di chuyển truyền thống như máy bay, tàu xe hay tàu hoả thì nhiều người lựa chọn thuê xe tự lái.

Tuy nhiên, thị trường thuê xe tự lái năm nay cũng có sự đổi ngôi giữa xe xăng và xe điện.

Theo khảo sát của PV, hiện thị trường xe xăng còn khá nhiều xe để người thuê lựa chọn. Một số đơn vị chỉ mới cho thuê số lượng khoảng 50% các dòng xe.

Thị trường thuê xe xăng dịp lễ vẫn còn nhiều xe để người thuê lựa chọn. Ảnh: TN

Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng Ibookcar cho biết tới thời điểm hiện tại lượng xe được chốt cọc hiện mới chỉ đạt khoảng 50% - 60%.

“Đa số khách hàng hiện nay vẫn đang dừng lại ở bước gọi điện khảo sát giá và so sánh giữa các bên. Với mức giá thuê xe xăng dịp lễ thường tăng từ 30% - 50% so với ngày thường, người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu và cân nhắc kỹ hơn”- ông Đạt cho biết.

Dù vậy, đây cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày trong năm, nên các đơn vị cho thuê xe cũng dự đoán khoảng sát ngày lễ khoảng 3-5 ngày, nhu cầu đi lại tăng cao, lượng xe mới có thể tiêu thụ hết.

Theo khảo sát, mức giá cho thuê xe xăng dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay cũng không có biến động so với dịp lễ các năm khác.

Cụ thể, phân khúc xe 4-5 chỗ (VinFast Fadil, Hyundai i10, Toyota Vios...): Ngày thường có giá từ 600.000 - 700.000 đồng/ngày, vào dịp Tết dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày. Đây là phân khúc được ưa chuộng nhất do mức giá phù hợp với túi tiền của đa số người dân.

Phân khúc xe 7 chỗ và SUV (Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai SantaFe...): Ngày thường từ 800.000 - 1 triệu đồng/ngày, dịp Tết tăng lên khoảng 1,8 triệu đến gần 2 triệu đồng/ngày.

Ngược lại với các đơn vị xe xăng, hệ thống cho thuê xe điện của VinFast và các đại lý lớn, tình trạng hết xe đã được thông báo cho tất cả các dòng từ VF5, VF8 đến VF9 trong những ngày cao điểm (từ 29-4 đến 3-5).

Hệ thống thông báo tình trạng hết xe các ngày cao điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Theo các chuyên gia, chi phí vận hành rẻ (chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe xăng) và trải nghiệm công nghệ mới là yếu tố then chốt. Đặc biệt, với mạng lưới trạm sạc phủ khắp cả nước vào năm 2026, nỗi lo hết điện đã không còn, khiến xe điện trở thành ưu tiên số 1 cho các chuyến đi dài.

“Mức giá thuê xe xăng vẫn giữ nguyên so với các năm khác tuy nhiên giá nhiên liệu lại cao hơn so với mọi năm. Đây có thể là nguyên nhân nhiều người không mặn mà với thuê xe xăng bằng việc thuê xe điện để di chuyển”- một vị chuyên gia nhận định.