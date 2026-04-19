Không chỉ tài mới, nhiều người lái lâu năm cũng dễ sai khi lái xe số tự động 19/04/2026 09:30

(PLO)- Chỉ một vài thói quen tưởng vô hại như dùng hai chân, chuyển số quá sớm hay lạm dụng số N cũng đủ khiến xe số tự động nhanh xuống cấp và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, ngay cả với những tài xế nhiều năm kinh nghiệm.

Xe số tự động ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi và dễ điều khiển. Tuy nhiên, chính sự “dễ lái” này lại khiến không ít người chủ quan. Thực tế, không chỉ những tài xế mới cầm lái mà ngay cả người đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng có thể duy trì những thói quen sai khi sử dụng xe số tự động, âm thầm làm giảm tuổi thọ hộp số và tăng nguy cơ mất an toàn. Các lỗi như dùng hai chân, chuyển số khi xe chưa dừng hẳn hay về số N không đúng lúc đều là những sai lầm rất phổ biến.

Dùng hai chân: thói quen nguy hiểm nhiều người vẫn giữ

Một lỗi khá phổ biến ở cả tài mới lẫn tài lâu năm là dùng chân trái để đạp phanh và chân phải để đạp ga. Nhiều người cho rằng cách này giúp phản xạ nhanh hơn, nhưng thực tế lại dễ dẫn tới tình huống đạp nhầm chân ga khi hoảng loạn, đặc biệt trong không gian hẹp như bãi đỗ xe hoặc lúc quay đầu.

Với xe số tự động, nguyên tắc an toàn là chỉ dùng chân phải cho cả ga và phanh, còn chân trái nên để nghỉ hoàn toàn. Thói quen này giúp phản xạ thống nhất và giảm nguy cơ thao tác sai khi gặp tình huống bất ngờ.

Xe số tự động chỉ nên dùng chân phải cho cả ga và phanh, chân trái để nghỉ để tránh đạp nhầm khi xử lý tình huống. Ảnh: wikiHow

Chuyển D sang R khi xe chưa dừng hẳn

Ngay cả những người lái lâu năm cũng dễ mắc lỗi này khi quay đầu, lùi chuồng hoặc xoay trở trong không gian hẹp. Việc chuyển nhanh từ số tiến sang số lùi khi xe vẫn còn trôi nhẹ tưởng như tiết kiệm thao tác, nhưng lại tạo áp lực lớn lên bộ bánh răng và ly hợp trong hộp số.

Nếu lặp lại thường xuyên, hộp số sẽ nhanh xuống cấp, xe dễ xuất hiện hiện tượng giật khi vào số hoặc phản hồi chậm. Nguyên tắc đúng là xe phải dừng hẳn rồi mới chuyển giữa D và R.

Về số N khi dừng đèn đỏ hoặc xuống dốc

Đây là lỗi rất nhiều tài xế có kinh nghiệm vẫn duy trì từ thói quen đi xe số sàn trước đây. Không ít người nghĩ rằng về N khi dừng đèn đỏ sẽ giúp “đỡ hại hộp số” hoặc tiết kiệm nhiên liệu, nhưng thực tế với xe tự động hiện đại, điều này gần như không mang lại lợi ích rõ rệt.

Ngược lại, việc liên tục chuyển từ D sang N rồi trở lại D khiến hệ thống thủy lực và các bộ ly hợp phải làm việc nhiều hơn, lâu dài có thể làm tăng hao mòn. Khi xuống dốc, về N còn khiến xe mất phanh động cơ, buộc tài xế phải rà phanh liên tục, dễ nóng phanh và nguy hiểm hơn.

Chủ quan vì lái quen, bỏ quên chế độ số tay

Một sai lầm khác của nhiều người lái lâu năm là quá phụ thuộc vào số D trong mọi tình huống. Khi đi đèo dốc, đường trơn hoặc cần hãm tốc, việc không tận dụng chế độ số tay (+/-) hay cấp số thấp sẽ khiến xe phụ thuộc hoàn toàn vào phanh.

Sử dụng số thấp đúng lúc giúp tận dụng phanh động cơ, giữ xe ổn định hơn và giảm tải cho hệ thống phanh, đặc biệt trên những cung đường đổ đèo dài.

Kinh nghiệm lâu năm không đồng nghĩa miễn nhiễm sai lầm

Điều đáng chú ý là nhiều lỗi kể trên không xuất phát từ thiếu kỹ năng, mà đến từ sự chủ quan vì quá quen xe. Càng lái lâu, người dùng càng dễ hình thành thao tác theo phản xạ mà quên kiểm tra xem thói quen đó có thực sự đúng với xe số tự động hiện đại hay không.

Vì vậy, dù là tài mới hay người đã cầm lái nhiều năm, việc thường xuyên rà soát lại kỹ năng cơ bản vẫn rất cần thiết. Lái đúng kỹ thuật không chỉ giúp hộp số bền hơn mà còn giảm đáng kể rủi ro mất an toàn trong những tình huống bất ngờ.