Dùng sai lấy gió trong, gió ngoài khiến xe nhanh bí và tốn nhiên liệu hơn trong mùa nóng 15/04/2026 10:03

(PLO)- Tưởng là chi tiết nhỏ trên bảng điều khiển, nhưng việc dùng sai chế độ lấy gió trong, gió ngoài lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ mát cabin, sự tỉnh táo khi lái và mức tiêu hao nhiên liệu.

Nhiều tài xế có thói quen bật điều hòa rồi giữ nguyên một chế độ lấy gió suốt hành trình mà không để ý rằng, chỉ một thao tác nhỏ ở nút lấy gió trong, gió ngoài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ thoáng của cabin, sự tỉnh táo khi cầm lái và cả mức tiêu hao nhiên liệu.

Trên thực tế, sử dụng sai chế độ không chỉ khiến khoang xe nhanh ngột ngạt, dễ gây mệt mỏi mà còn làm hệ thống điều hòa phải hoạt động nặng hơn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Lấy gió trong giúp xe mát nhanh nhưng không nên dùng quá lâu

Chế độ lấy gió trong hoạt động theo cơ chế tuần hoàn lại không khí sẵn có trong cabin, sau đó đưa qua dàn lạnh để tiếp tục làm mát. Do luồng khí này vốn đã có nhiệt độ thấp hơn môi trường bên ngoài, xe sẽ lạnh nhanh hơn, điều hòa giảm tải và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc dưới trời nắng gắt.

Tuy nhiên, nếu duy trì chế độ này liên tục trên những hành trình dài, khoang xe kín sẽ khiến lượng oxy giảm dần. Người ngồi trong xe dễ xuất hiện cảm giác bí bách, buồn ngủ, đau đầu hoặc mệt mỏi, nhất là khi chở đông người.

Đây cũng là lý do nhiều tài xế đi đường dài cảm thấy thiếu tỉnh táo dù điều hòa trong xe vẫn rất mát.

Lấy gió ngoài giúp cabin thoáng hơn nhưng dễ tăng tiêu hao nhiên liệu

Khác với gió trong, chế độ lấy gió ngoài sẽ hút không khí từ môi trường bên ngoài vào cabin sau khi đi qua hệ thống lọc gió. Ưu điểm lớn nhất là giúp không khí trong xe luôn được làm mới, giàu oxy hơn và giảm cảm giác ngột ngạt.

Đây là lựa chọn phù hợp khi mới lên xe, khi chạy đường trường, chở nhiều người hoặc trong những chuyến đi dài cần duy trì sự tỉnh táo.

Tuy nhiên, nếu bật gió ngoài vào giữa trưa nắng hoặc khi xe đang di chuyển trong môi trường nhiệt độ cao, hệ thống điều hòa sẽ phải liên tục làm lạnh luồng khí nóng từ bên ngoài. Điều này khiến máy lạnh chịu tải lớn hơn, xe lâu mát hơn và mức tiêu hao nhiên liệu cũng tăng đáng kể.

Sai lầm phổ biến: chỉ dùng một chế độ cho mọi tình huống

Sai lầm phổ biến của nhiều người là giữ nguyên một chế độ lấy gió từ đầu đến cuối chuyến đi.

Nếu luôn để gió trong khi chạy cao tốc hoặc đi xa nhiều giờ, cabin rất dễ trở nên bí bách. Ngược lại, nếu liên tục dùng gió ngoài trong nội đô nắng nóng, xe sẽ lâu mát, dễ hút mùi khói bụi và điều hòa cũng “ăn xăng” hơn.

Cách sử dụng hiệu quả nhất là linh hoạt kết hợp cả hai chế độ theo từng thời điểm:

Khi mới lên xe: bật gió ngoài vài phút để đẩy khí nóng và làm mới không khí trong cabin

bật gió ngoài vài phút để đẩy khí nóng và làm mới không khí trong cabin Khi xe đã mát: chuyển sang gió trong để làm lạnh nhanh và tối ưu nhiên liệu

chuyển sang gió trong để làm lạnh nhanh và tối ưu nhiên liệu Mỗi 30-45 phút khi đi đường dài: đổi sang gió ngoài vài phút để bổ sung oxy, hạn chế buồn ngủ

Dùng đúng chế độ giúp xe mát sâu, người lái tỉnh táo hơn

Thực tế, không có chế độ lấy gió nào tốt tuyệt đối trong mọi tình huống. Điều quan trọng là người lái hiểu rõ nguyên lý hoạt động để sử dụng đúng hoàn cảnh.

Chỉ với một thao tác nhỏ trên bảng điều khiển, việc chuyển đổi linh hoạt giữa gió trong và gió ngoài không chỉ giúp cabin luôn dễ chịu, điều hòa vận hành hiệu quả mà còn tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Quan trọng hơn, không khí trong xe luôn đủ thoáng sẽ giúp người lái duy trì sự tỉnh táo, từ đó tăng độ an toàn trên mọi hành trình.