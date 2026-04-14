Nguyên nhân khiến lái mới không giữ được xe ổn định trên đường thẳng 14/04/2026 07:47

(PLO)- Khó giữ xe đi thẳng là tình trạng nhiều lái mới gặp phải, thường xuất phát từ thói quen nhìn gần, chỉnh lái quá nhiều và chưa quen cảm giác xe.

Một trong những khó khăn phổ biến nhất của người mới cầm lái là cảm giác xe bị lệch hướng, chao nhẹ hoặc khó giữ ổn định khi di chuyển trên đường thẳng. Dù đây là tình trạng thường gặp trong giai đoạn đầu làm quen với ô tô, nhưng nếu không hiểu rõ nguyên nhân và điều chỉnh sớm, thói quen này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn khi vận hành xe, đặc biệt ở tốc độ cao.

Chưa quen cảm giác kích thước xe

Với người mới lái, việc chưa hình dung chính xác chiều rộng thân xe và vị trí bánh xe thường khiến thao tác điều khiển thiếu tự tin. Nhiều tài xế có xu hướng liên tục chỉnh vô-lăng vì lo xe đi lệch làn, vô tình làm xe lạng nhẹ từ bên này sang bên kia thay vì giữ một quỹ đạo ổn định.

Khi chưa quen xe, người lái thường tập trung quá nhiều vào phần đầu nắp ca-pô hoặc sát mép đường, dẫn đến cảm giác hướng xe không thẳng dù thực tế xe vẫn đang nằm đúng làn.

Nhìn quá gần phía trước

Đây là lỗi rất phổ biến ở người mới. Thay vì quan sát xa về phía trước, nhiều người chỉ nhìn vài mét ngay trước đầu xe. Cách nhìn này khiến não bộ phản ứng chậm với sự thay đổi của quỹ đạo, dẫn đến việc đánh lái liên tục để "sửa đường".

Nguyên tắc đúng là hãy hướng tầm mắt xa hơn, khoảng 50-100 mét tùy tốc độ. Khi nhìn xa, người lái sẽ cảm nhận hướng di chuyển tổng thể tốt hơn và giữ xe thẳng ổn định một cách tự nhiên.

Cầm vô lăng quá căng cứng

Tâm lý lo lắng khiến nhiều lái mới siết chặt vô-lăng và giữ tay trong trạng thái căng cứng. Điều này làm các chuyển động nhỏ của tay bị phóng đại lên bánh lái, khiến xe dễ bị lệch nhẹ dù chỉ là một điều chỉnh rất nhỏ.

Thực tế, khi xe đang chạy thẳng, vô lăng chỉ cần những thao tác tinh chỉnh rất nhẹ. Giữ tay thả lỏng, đúng vị trí và điều khiển mượt mà sẽ giúp xe ổn định hơn nhiều.

Tránh nắm chặt vô lăng quá mức. Ảnh: wikiHow

Phản xạ chỉnh lái quá nhiều

Một sai lầm khác là người mới thường cố gắng chỉnh lái ngay khi cảm thấy xe hơi lệch. Việc đánh lái qua lại liên tục dễ khiến xe mất sự ổn định, đặc biệt trên đường rộng hoặc cao tốc.

Thay vì sửa mạnh tay, hãy điều chỉnh từng góc lái nhỏ và chậm rãi. Xe ô tô luôn có độ trễ nhất định trong phản hồi hướng lái, nên sự bình tĩnh là yếu tố rất quan trọng.

Tư thế ngồi lái chưa chuẩn

Ghế ngồi quá thấp, quá xa vô-lăng hoặc gương chỉnh chưa đúng cũng là nguyên nhân khiến người lái khó căn xe thẳng. Khi tư thế ngồi không chuẩn, cảm nhận về làn đường và vị trí xe sẽ bị sai lệch, dẫn đến thao tác điều khiển thiếu chính xác.

Một tư thế ngồi chuẩn với tầm nhìn tốt, tay lái thoải mái và gương chiếu hậu đúng góc sẽ giúp lái mới tự tin hơn rất nhiều trong việc giữ xe đi thẳng.

Tâm lý căng thẳng khi mới lái

Ngoài yếu tố kỹ thuật, tâm lý cũng ảnh hưởng rất lớn. Người mới thường lo sợ va chạm, sợ lấn làn hoặc bị xe phía sau bấm còi, từ đó dễ mất bình tĩnh và điều khiển xe thiếu mượt mà.

Khi tâm lý thoải mái hơn, người lái sẽ tự nhiên giữ được hướng xe ổn định, ít phải chỉnh vô lăng liên tục.

Việc không giữ được xe ổn định trên đường thẳng là tình trạng rất bình thường với lái mới, chủ yếu xuất phát từ việc chưa quen cảm giác xe, tầm nhìn chưa đúng và tâm lý còn căng thẳng. Chỉ cần luyện thói quen nhìn xa, cầm lái mềm mại và giữ tư thế ngồi chuẩn, khả năng kiểm soát xe sẽ cải thiện rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. Lái xe thẳng và ổn định không đòi hỏi thao tác phức tạp, mà nằm ở sự bình tĩnh, quan sát đúng và cảm giác lái được rèn luyện mỗi ngày.