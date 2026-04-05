Cách khởi động và đỗ xe chuẩn, giúp bảo vệ xe và tăng độ an toàn 05/04/2026 12:03

(PLO)- Chỉ cần thay đổi thói quen khởi động và đỗ xe mỗi ngày, bạn có thể kéo dài tuổi thọ động cơ, hộp số và giảm thiểu những sự cố không mong muốn.

Podcast: Cách khởi động và đỗ xe chuẩn, giúp bảo vệ xe và tăng độ an toàn

Việc sử dụng ô tô không chỉ dừng lại ở kỹ năng lái mà còn nằm ở những thao tác cơ bản như khởi động và đỗ xe. Đây là hai bước tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của xe cũng như mức độ an toàn trong quá trình vận hành. Thực hiện đúng ngay từ những thói quen nhỏ sẽ giúp bạn bảo vệ phương tiện hiệu quả và hạn chế rủi ro không đáng có.

Khi khởi động xe, điều quan trọng đầu tiên là đảm bảo xe đang ở trạng thái an toàn. Với xe số tự động, cần số nên ở vị trí P (Parking) hoặc N (Neutral), đồng thời chân phanh phải được đạp chắc trước khi bấm nút khởi động hoặc vặn chìa khóa. Sau khi xe nổ máy, không nên tăng ga ngay mà hãy để động cơ chạy không tải trong khoảng 30 giây đến 1 phút, giúp dầu nhớt được bơm đều đến các chi tiết bên trong. Thói quen này đặc biệt cần thiết khi xe để lâu hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh, giúp giảm hao mòn động cơ về lâu dài.

Ngoài ra, trước khi di chuyển, người lái nên kiểm tra nhanh các yếu tố cơ bản như đèn báo trên bảng táp-lô, gương chiếu hậu, dây an toàn và không gian xung quanh xe. Một bước kiểm tra ngắn nhưng có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề và đảm bảo hành trình an toàn hơn.

Khi kết thúc hành trình, việc đỗ xe đúng cách cũng quan trọng không kém. Quy trình chuẩn khi đỗ xe số tự động là giữ chân phanh để xe dừng hẳn, kéo phanh tay (phanh đỗ), sau đó mới chuyển cần số về vị trí P và cuối cùng nhả chân phanh. Trình tự này giúp giảm áp lực lên hộp số, tránh tình trạng xe bị "dồn tải" vào chốt khóa, từ đó kéo dài tuổi thọ hệ truyền động.

Đừng xem nhẹ bước khởi động hay đỗ xe, bởi đây là hai thói quen quyết định trực tiếp đến độ bền phương tiện và sự an toàn của người lái. Ảnh: wikiHow

Trong trường hợp đỗ xe trên địa hình dốc, người lái nên đánh lái bánh xe theo hướng phù hợp (về phía lề đường) để phòng ngừa xe trôi nếu có sự cố. Đồng thời, không nên chỉ phụ thuộc vào mỗi số P mà cần kết hợp với phanh tay để đảm bảo an toàn tối đa.

Một lưu ý quan trọng khác là không tắt máy ngay sau khi xe vừa vận hành quãng đường dài hoặc chạy ở tốc độ cao. Hãy để động cơ chạy thêm một khoảng thời gian ngắn để ổn định nhiệt độ, đặc biệt với những xe sử dụng động cơ tăng áp, giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng bên trong.

Có thể thấy, việc khởi động và đỗ xe đúng cách không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, nhưng lại mang đến lợi ích lâu dài cho cả phương tiện và người sử dụng. Duy trì những thói quen chuẩn ngay từ đầu chính là cách đơn giản nhất để nâng cao độ an toàn và giữ cho chiếc xe luôn vận hành bền bỉ theo thời gian.