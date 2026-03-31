Băng qua đường sắt: Những nguyên tắc an toàn không thể bỏ qua 31/03/2026 18:32

(PLO)- Chỉ vài giây chủ quan khi băng qua đường sắt có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, nắm vững những nguyên tắc an toàn dưới đây là cách đơn giản nhất để bảo vệ chính bạn và người thân trên mỗi hành trình.

Băng qua đường sắt là tình huống quen thuộc trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu người điều khiển phương tiện chủ quan hoặc thiếu kỹ năng quan sát. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không thể khắc phục. Vì vậy, việc trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn khi đi qua đường sắt là điều bắt buộc.

Trước hết, cần tuyệt đối chấp hành hệ thống tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt. Khi đèn đỏ nhấp nháy, chuông báo vang lên hoặc barie đang hạ xuống, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch quy định. Việc cố tình vượt qua không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm trực tiếp với đoàn tàu, phương tiện có quán tính lớn và gần như không thể dừng đột ngột.

Ngay cả tại những nơi không có tín hiệu cảnh báo, thói quen dừng – quan sát – lắng nghe vẫn cần được duy trì. Hãy quan sát kỹ cả hai phía, chú ý âm thanh và dấu hiệu rung động để nhận biết tàu đang đến gần. Cần nhớ rằng tàu hỏa di chuyển nhanh hơn cảm nhận thông thường và khoảng cách an toàn thường bị đánh giá sai.

Băng qua đường sắt là tình huống rất quen thuộc, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn nếu người tham gia giao thông thiếu quan sát hoặc lơ là chỉ trong tích tắc. Ảnh: wikiHow

Một nguyên tắc quan trọng khác là tuyệt đối không dừng, đỗ hoặc quay đầu xe trên đường ray. Chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy, tắc đường hoặc xử lý chậm, bạn có thể rơi vào tình huống bị kẹt giữa đường ray khi tàu đang đến gần. Trong trường hợp bất khả kháng, ưu tiên hàng đầu là rời khỏi phương tiện ngay lập tức và tìm cách cảnh báo cho người điều khiển tàu.

Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước khi qua đường sắt là yếu tố nhiều người thường bỏ qua. Tại các khu vực đông đúc, ùn tắc có thể khiến xe bị “mắc kẹt” ngay trên đường ray. Hãy chỉ di chuyển khi chắc chắn phía trước đủ khoảng trống để bạn đi qua hoàn toàn.

Đối với các điểm giao cắt không có rào chắn, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và nhường đường tuyệt đối cho tàu hỏa. Đừng bao giờ đánh cược bằng suy nghĩ “có thể kịp qua” – bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ vô cùng lớn.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn, sương mù hoặc ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, người tham gia giao thông càng cần nâng cao cảnh giác. Hãy bật đèn chiếu sáng phù hợp, giảm tốc độ và tăng thời gian quan sát trước khi quyết định băng qua.

Cuối cùng, yếu tố then chốt vẫn là sự tập trung. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại, đeo tai nghe hoặc để bất kỳ yếu tố nào làm phân tâm khi đi qua khu vực đường sắt. Chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể phải trả giá bằng sự an toàn của chính bạn và những người xung quanh.