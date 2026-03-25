7 thói quen tưởng vô hại nhưng đang âm thầm làm hỏng xe của bạn 25/03/2026 09:16

(PLO)- Những thói quen lái xe tưởng chừng vô hại mỗi ngày lại có thể âm thầm "bào mòn" chiếc ô tô của bạn nhanh hơn bạn nghĩ.

Nhiều người tin rằng chỉ cần lái xe cẩn thận và bảo dưỡng định kỳ là đủ để ô tô vận hành bền bỉ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính những thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng hằng ngày, tưởng như không đáng kể, lại là nguyên nhân khiến xe xuống cấp nhanh hơn theo thời gian. Nhận diện và điều chỉnh sớm những hành vi này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và duy trì hiệu suất vận hành ổn định.

1. Thường xuyên để xe cạn nhiên liệu

Việc để mức xăng hoặc dầu xuống quá thấp có thể khiến cặn bẩn trong bình bị hút vào hệ thống nhiên liệu, gây tắc kim phun và ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ. Ngoài ra, bơm nhiên liệu cũng dễ bị quá nhiệt do không được làm mát đầy đủ, làm giảm tuổi thọ đáng kể.

2. Tăng tốc đột ngột, phanh gấp

Phong cách lái xe "giật cục" không chỉ tiêu tốn nhiên liệu mà còn khiến hệ thống phanh, lốp và truyền động nhanh chóng hao mòn. Lái xe êm ái, giữ khoảng cách hợp lý sẽ giúp giảm áp lực lên các bộ phận và kéo dài tuổi thọ xe.

3. Tì tay lên cần số, sử dụng côn sai cách (xe số sàn)

Thói quen đặt tay lên cần số tạo áp lực liên tục lên cơ cấu bên trong hộp số, lâu dần gây mài mòn. Bên cạnh đó, việc đạp côn không dứt khoát hoặc “rà côn” khi di chuyển chậm cũng khiến bộ ly hợp nhanh xuống cấp.

4. Để xe "nằm im" quá lâu mà không khởi động

Khi xe không được vận hành trong thời gian dài, dầu nhớt sẽ lắng xuống, ắc quy suy yếu và các chi tiết thiếu bôi trơn. Điều này làm tăng nguy cơ hư hỏng khi xe hoạt động trở lại. Tốt nhất nên khởi động xe định kỳ và cho xe vận hành nhẹ nhàng.

5. Bỏ qua áp suất lốp

Lốp non hoặc quá căng đều gây mất an toàn. Lốp non làm tăng tiêu hao nhiên liệu và mòn không đều, trong khi lốp quá căng dễ gây nổ khi gặp nhiệt độ cao hoặc va chạm mạnh. Kiểm tra áp suất lốp định kỳ là việc đơn giản nhưng rất quan trọng.

6. Thường xuyên chở quá tải

Việc vượt quá tải trọng thiết kế khiến hệ thống treo, phanh và động cơ phải làm việc quá sức. Về lâu dài, điều này không chỉ làm giảm độ bền của xe mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

7. Phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo sớm

Những tiếng kêu lạ, rung nhẹ hoặc đèn cảnh báo trên bảng điều khiển không nên bị bỏ qua. Đây thường là "tín hiệu cầu cứu" từ xe. Xử lý sớm các vấn đề nhỏ sẽ giúp tránh được những hư hỏng lớn và chi phí sửa chữa tốn kém.