Nguyên nhân khiến xe ô tô đóng kín vẫn bị bụi và cách khắc phục triệt để 10/04/2026 07:54

(PLO)- Dù đóng kín mọi cửa kính, bụi mịn vẫn có thể âm thầm len lỏi vào cabin qua những khe hở nhỏ, lọc gió bẩn hoặc thói quen dùng điều hòa sai cách mà nhiều tài xế thường bỏ qua.

Nhiều tài xế cho rằng chỉ cần đóng kín toàn bộ cửa kính là khoang nội thất sẽ luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, thực tế không ít chiếc xe vẫn xuất hiện lớp bụi mịn bám trên táp-lô, ghế ngồi và các khe cửa dù gần như không mở cửa sổ trong suốt quá trình di chuyển. Đây không chỉ là vấn đề gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong cabin và sức khỏe người sử dụng. Việc hiểu đúng nguyên nhân sẽ giúp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gioăng cửa và ron kính bị lão hóa

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến bụi lọt vào cabin là hệ thống gioăng cao su quanh cửa xe và ron kính đã bị chai cứng, nứt hoặc mất độ đàn hồi sau thời gian dài sử dụng.

Khi xe vận hành, đặc biệt ở tốc độ cao, luồng không khí mang theo bụi mịn có thể len qua những khe hở rất nhỏ này và đi vào bên trong. Tình trạng thường rõ hơn ở những xe đã sử dụng nhiều năm hoặc thường xuyên đỗ ngoài trời nắng nóng.

Giải pháp là kiểm tra toàn bộ gioăng cửa, ron kính chắn gió và cửa sổ, thay mới những vị trí đã xuống cấp để đảm bảo độ kín khít như ban đầu.

Lọc gió điều hòa cabin quá bẩn hoặc lắp sai

Không ít trường hợp bụi trong xe không đến từ cửa kính mà lại đi theo hệ thống điều hòa. Lọc gió cabin có nhiệm vụ giữ lại bụi bẩn trước khi không khí đi vào khoang xe. Khi bộ phận này quá bẩn, rách hoặc lắp không đúng vị trí, bụi mịn sẽ dễ dàng lọt vào bên trong.

Nếu thường xuyên di chuyển ở khu vực nhiều công trình, đường đất hoặc môi trường ô nhiễm, lọc gió cabin càng nhanh bám bụi hơn bình thường.

Người dùng nên vệ sinh hoặc thay lọc gió định kỳ theo khuyến nghị, đồng thời chọn đúng loại lọc chất lượng tốt để tăng hiệu quả lọc bụi mịn.

Tưởng xe đóng kín là sạch, nhưng bụi mịn vẫn có thể lặng lẽ lọt vào cabin từ những khe hở và lỗi sử dụng điều hòa mà nhiều tài xế không ngờ tới.

Thường xuyên dùng chế độ lấy gió ngoài

Chế độ lấy gió ngoài giúp không khí trong cabin thông thoáng hơn, nhưng nếu sử dụng liên tục khi đi qua khu vực nhiều bụi, xe tải hoặc công trường, bụi mịn rất dễ đi theo luồng gió vào bên trong.

Nhiều tài xế bật điều hòa nhưng quên chuyển sang chế độ lấy gió trong, khiến bụi liên tục được hút vào xe dù cửa vẫn đóng kín.

Trong điều kiện đường nhiều bụi, nên ưu tiên chế độ lấy gió trong để hạn chế tối đa bụi bẩn xâm nhập.

Khe thoát nước và cửa gió bị bám bẩn

Một số vị trí như khe chân kính lái, cửa hút gió ngoài hoặc hệ thống thoát nước quanh capo nếu bị lá cây, bụi bẩn tích tụ cũng có thể trở thành đường dẫn bụi vào cabin.

Bụi lâu ngày không chỉ lọt vào nội thất mà còn dễ gây mùi hôi, ẩm mốc trong hệ thống điều hòa.

Việc vệ sinh định kỳ khu vực hốc gió, khe thoát nước và dàn lạnh sẽ giúp cải thiện rõ rệt chất lượng không khí trong xe.

Cửa xe đóng chưa hết hoặc cốp sau hở nhẹ

Đôi khi nguyên nhân rất đơn giản nhưng khó nhận ra: một cánh cửa hoặc cốp sau chưa đóng khít hoàn toàn. Ở tốc độ cao, áp suất không khí có thể kéo bụi từ bên ngoài len vào cabin qua khe hở nhỏ.

Vì vậy, nếu xe thường xuyên bị bụi dù đã vệ sinh kỹ, tài xế nên kiểm tra lại độ kín của toàn bộ cửa, cốp sau và cửa sổ trời nếu có.