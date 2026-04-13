Kỹ năng sống còn khi ô tô nổ lốp giữa cao tốc 13/04/2026 14:34

(PLO)- Chỉ một cú đạp phanh sai khi ô tô nổ lốp trên cao tốc cũng có thể gây tai nạn nghiêm trọng, vì vậy giữ bình tĩnh và xử lý đúng trong vài giây đầu là kỹ năng sống còn với mọi tài xế.

Nổ lốp giữa cao tốc là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp phải. Ở tốc độ cao, chỉ một phản xạ sai như đạp phanh gấp hoặc đánh lái mạnh cũng có thể khiến xe mất kiểm soát, xoay ngang hoặc va chạm liên hoàn với các phương tiện xung quanh.

Điều quan trọng nhất trong khoảnh khắc này không phải là dừng xe thật nhanh, mà là giữ được sự ổn định của xe trong những giây đầu tiên. Các khuyến nghị an toàn đều nhấn mạnh: giữ chặt vô lăng, không phanh gấp và để xe giảm tốc từ từ.

Giữ bình tĩnh và siết chắc vô lăng

Khi lốp nổ, bạn thường sẽ nghe một tiếng nổ lớn, cảm nhận thân xe rung mạnh và xe có xu hướng kéo lệch sang một bên, đặc biệt nếu nổ lốp trước.

Phản xạ đầu tiên cần làm là giữ chặt vô-lăng bằng hai tay theo hướng thẳng, tránh để xe lao sang làn khác. Đây là "khoảnh khắc vàng" quyết định bạn có giữ được quyền kiểm soát chiếc xe hay không.

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều tài xế là hoảng loạn và đánh lái gấp để kéo xe về đúng hướng. Chính thao tác này dễ khiến xe mất cân bằng và dẫn tới xoay xe trên cao tốc.

Tuyệt đối không đạp phanh gấp

Khi nổ lốp, bản năng của nhiều người là đạp phanh thật mạnh. Tuy nhiên, đây lại là điều nguy hiểm nhất.

Lực phanh mạnh trong khi một bánh đã mất độ bám sẽ khiến xe dễ bị rê ngang, xoắn thân xe hoặc lật nếu đang chạy tốc độ cao. Thay vào đó, hãy nhả chân ga từ từ để xe tự giảm tốc, chỉ rà phanh nhẹ khi tốc độ đã xuống thấp và xe đã ổn định.

Việc giảm tốc tự nhiên giúp xe vẫn giữ được quán tính ổn định, hạn chế nguy cơ mất lái trong những giây đầu tiên.

Giữ xe đi thẳng trong làn

Khi đã kiểm soát được tay lái, hãy ưu tiên giữ xe nằm yên trong làn đường hiện tại. Đừng cố chuyển làn ngay lập tức, đặc biệt ở cao tốc đông xe.

Nếu nổ lốp trước, xe thường bị kéo mạnh về bên lốp hỏng. Nếu là lốp sau, phần đuôi xe có thể lắc hoặc văng nhẹ. Dù ở tình huống nào, nguyên tắc vẫn là chỉnh lái thật nhỏ và mượt, tránh mọi thao tác giật mạnh.

Chỉ khi tốc độ đã giảm đáng kể, bạn mới bắt đầu đưa xe dần về làn khẩn cấp hoặc lề phải.

Bật đèn cảnh báo và đưa xe vào làn khẩn cấp

Sau khi xe đã chậm lại và ổn định, hãy bật đèn cảnh báo nguy hiểm để báo cho các phương tiện phía sau biết bạn đang gặp sự cố.

Tiếp theo, quan sát gương và từ từ đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Ưu tiên dừng xe ở lề phải thay vì cố băng qua nhiều làn đường, vì việc chuyển hướng đột ngột khi lốp đã hỏng rất dễ gây tai nạn thứ cấp.

Khi xe gần dừng hẳn, lúc này mới nên đạp phanh nhẹ để dừng hoàn toàn.

Không tự thay lốp nếu vị trí dừng không an toàn

Sau khi dừng xe, hãy bật cảnh báo, xuống xe từ phía an toàn và đứng cách xa làn lưu thông.

Nếu đang ở cao tốc đông xe, trời tối hoặc vị trí dừng hẹp, tốt nhất không nên tự thay lốp ngay tại chỗ. Hãy gọi cứu hộ hoặc dịch vụ hỗ trợ lốp để tránh rủi ro bị xe khác va quệt.

Sự an toàn của người ngồi trong xe luôn quan trọng hơn việc xử lý nhanh chiếc lốp hỏng.

Chỉ thay lốp khi xe đã dừng ở nơi an toàn, tránh rủi ro trên đường. Ảnh: wikiHow

Chủ động phòng tránh nổ lốp từ trước

Phần lớn các vụ nổ lốp trên cao tốc đều liên quan đến áp suất lốp không đúng, lốp quá mòn, quá tải hoặc lốp đã quá tuổi sử dụng.

Vì vậy, trước mỗi chuyến đi xa, tài xế nên kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội, quan sát độ mòn gai, vết phồng hông lốp và tránh chở quá tải. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giảm nguy cơ sự cố.