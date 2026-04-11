Kỹ năng giữ khoảng cách và xử lý tình huống bất ngờ giúp tránh va chạm xe liên hoàn 11/04/2026 08:36

(PLO)- Chỉ một nhịp phản ứng chậm có thể gây va chạm liên hoàn, vì vậy giữ khoảng cách chuẩn và xử lý bình tĩnh chính là kỹ năng sống còn của mọi tài xế.

Podcast:

Va chạm liên hoàn là một trong những tình huống giao thông nguy hiểm nhất, thường xảy ra trên đường đông, cao tốc hoặc khi thời tiết xấu khiến tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, đi quá sát xe phía trước hoặc phản ứng chậm trước tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến chuỗi tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng giữ khoảng cách an toàn và xử lý nhanh các tình huống phát sinh là yếu tố quan trọng giúp tài xế giảm thiểu rủi ro.

Giữ khoảng cách an toàn là nguyên tắc quan trọng hàng đầu

Khoảng cách với xe phía trước chính là “vùng đệm” giúp người lái có đủ thời gian quan sát, phán đoán và xử lý khi xảy ra sự cố. Nhiều tài xế có thói quen bám sát xe phía trước để tránh bị chen làn, nhưng đây lại là nguyên nhân phổ biến dẫn đến va chạm dây chuyền.

Trong điều kiện đường khô ráo, người lái nên áp dụng quy tắc 3 giây để duy trì khoảng cách an toàn. Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt hoặc lưu thông ở tốc độ cao, khoảng cách này cần tăng lên 4–6 giây để đảm bảo đủ thời gian phanh. Với xe tải hoặc xe chở nặng, quãng đường dừng xe thường dài hơn nên càng cần giữ khoảng cách lớn hơn bình thường.

Luôn quan sát xa để nhận biết nguy cơ sớm

Một kỹ năng quan trọng khác giúp tránh va chạm liên hoàn là không chỉ nhìn vào đuôi xe phía trước mà phải quan sát xa hơn nhiều xe phía trước để sớm phát hiện tín hiệu phanh, ùn tắc hoặc vật cản trên đường.

Khi nhận thấy dòng xe phía trước giảm tốc, đèn phanh sáng liên tục hoặc có dấu hiệu ùn ứ, tài xế nên chủ động nhả ga và rà phanh từ sớm thay vì chờ đến sát xe mới phanh gấp. Cách xử lý này không chỉ giúp xe phía sau dễ nhận biết mà còn giảm nguy cơ mất lái.

Bình tĩnh xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ

Những tình huống như xe trước phanh gấp, phương tiện khác chuyển làn đột ngột hoặc người đi bộ băng qua đường luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong những trường hợp này, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh.

Người lái nên đạp phanh dứt khoát nhưng có kiểm soát, đồng thời giữ thẳng vô-lăng để tránh xe bị chao đảo hoặc mất lái. Việc đánh lái gấp theo phản xạ có thể khiến xe va chạm với phương tiện bên cạnh hoặc lao vào dải phân cách, làm tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, sự bình tĩnh giúp người lái đưa ra quyết định chính xác hơn. Ảnh: wikiHow

Hạn chế phanh gấp và thay đổi làn bất ngờ

Phanh gấp hoặc chuyển làn liên tục trong dòng xe đông là nguyên nhân dễ gây tai nạn dây chuyền. Nếu cần giảm tốc, hãy thực hiện từ từ và bật đèn cảnh báo khi cần thiết để các xe phía sau có thêm thời gian phản ứng.

Trên cao tốc, việc giữ tốc độ ổn định, đi đúng làn và tránh chuyển làn đột ngột là cách hiệu quả để giảm nguy cơ va chạm liên hoàn, đặc biệt trong điều kiện sương mù hoặc mưa lớn.

Tập trung tối đa khi lái xe

Sự mất tập trung chỉ trong vài giây vì nghe điện thoại, chỉnh màn hình giải trí hoặc quan sát bên đường cũng đủ khiến người lái bỏ lỡ thời điểm phanh quan trọng. Ở tốc độ cao, xe có thể di chuyển hàng chục mét chỉ trong một giây, khiến mọi phản ứng trở nên quá muộn.

Do đó, tài xế cần duy trì sự tập trung liên tục, hạn chế tối đa các yếu tố gây xao nhãng và luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ.