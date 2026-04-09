6 dấu hiệu giúp xác định nguyên nhân ô tô rung lắc và hướng xử lý kịp thời 09/04/2026 14:30

(PLO)- Từ rung nhẹ ở vô lăng đến lắc mạnh khi tăng tốc hay phanh, mỗi biểu hiện bất thường của ô tô đều có thể là "lời cảnh báo" sớm về hư hỏng tiềm ẩn mà tài xế không nên chủ quan.

Podcast: 6 dấu hiệu giúp xác định nguyên nhân ô tô rung lắc và hướng xử lý kịp thời

Ô tô rung lắc là hiện tượng nhiều tài xế từng gặp trong quá trình sử dụng, từ những rung động nhẹ ở vô lăng cho đến cảm giác xe giật, lắc rõ rệt khi tăng tốc hoặc phanh. Dù xuất hiện ở mức độ nào, đây cũng là dấu hiệu cho thấy một hoặc nhiều bộ phận trên xe đang hoạt động không ổn định. Việc nhận biết sớm các biểu hiện bất thường sẽ giúp người lái nhanh chóng xác định nguyên nhân, xử lý đúng hướng và tránh phát sinh hư hỏng nghiêm trọng hơn.

1. Vô lăng rung khi chạy ở tốc độ cao

Nếu xe chỉ rung rõ khi chạy từ khoảng 60-80 km/h trở lên, nguyên nhân phổ biến thường đến từ lốp xe mất cân bằng động hoặc mâm xe bị méo sau khi va vào ổ gà, vỉa hè.

Trong trường hợp này, tài xế nên đưa xe đi cân bằng động bánh xe, kiểm tra áp suất lốp và quan sát tình trạng mâm để xử lý sớm. Nếu để lâu, lốp có thể mòn không đều và hệ thống treo cũng bị ảnh hưởng.

Ảnh: wikiHow

Khi đạp phanh mà vô lăng hoặc thân xe rung giật, nhiều khả năng đĩa phanh đã bị cong vênh hoặc má phanh mòn không đều. Hiện tượng này thường xuất hiện sau thời gian dài phanh gấp liên tục hoặc xe thường xuyên di chuyển ở địa hình đèo dốc.

Giải pháp là kiểm tra hệ thống phanh ngay lập tức, láng lại đĩa phanh nếu còn tiêu chuẩn hoặc thay mới khi cần thiết để đảm bảo an toàn.

3. Rung mạnh khi tăng tốc

Nếu xe rung rõ khi đạp ga, đặc biệt lúc tăng tốc từ tốc độ thấp, nguyên nhân có thể đến từ bugi đánh lửa kém, kim phun bẩn, chân máy xuống cấp hoặc trục láp gặp vấn đề.

Đây là lỗi cần xử lý sớm vì không chỉ làm xe vận hành khó chịu mà còn khiến động cơ giảm hiệu suất và tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

4. Rung khi xe đứng yên nhưng vẫn nổ máy

Xe rung ngay cả khi đang dừng, nhất là lúc để chế độ chờ đèn đỏ, thường liên quan đến động cơ hoặc chân máy. Chân máy cao su bị lão hóa sẽ không còn khả năng triệt tiêu rung động từ động cơ, khiến rung lắc truyền thẳng vào khoang cabin.

Ngoài ra, vòng tua máy không ổn định hoặc họng ga bẩn cũng có thể là nguyên nhân. Việc vệ sinh họng ga, kiểm tra kim phun và thay chân máy khi cần sẽ giúp khắc phục hiệu quả.

5. Thân xe rung theo nhịp lốp quay

Nếu cảm giác rung xuất hiện đều theo chu kỳ bánh xe, nguyên nhân có thể nằm ở lốp bị phồng, mòn lệch hoặc bạc đạn bánh xe bị hư hỏng.

Tài xế nên kiểm tra kỹ bề mặt lốp, quan sát độ mòn và đưa xe đi kiểm tra bạc đạn càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ mất an toàn khi vận hành ở tốc độ cao.

6. Xe rung kèm tiếng kêu lạ dưới gầm

Rung lắc đi kèm tiếng lọc cọc hoặc ù bất thường từ gầm xe thường liên quan đến hệ thống treo, rô-tuyn lái, càng A hoặc cao su giảm chấn bị mòn.

Đây là nhóm lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển xe, vì vậy không nên tiếp tục sử dụng trong thời gian dài mà cần đưa xe đi kiểm tra ngay để tránh mất lái hoặc mòn lốp bất thường.