Hiểu đúng các loại đèn trên ô tô để lái xe an toàn hơn 12/04/2026 07:46

(PLO)- Hiểu đúng và sử dụng chuẩn từng loại đèn trên ô tô không chỉ giúp bạn nhìn đường rõ hơn mà còn là chìa khóa giao tiếp an toàn, giảm rủi ro va chạm trong mọi điều kiện lái xe.

Hệ thống đèn trên ô tô không chỉ giúp người lái quan sát tốt hơn mà còn đóng vai trò như một "ngôn ngữ giao tiếp" quan trọng với các phương tiện xung quanh. Tuy nhiên, với nhiều tài xế mới, việc chưa hiểu rõ chức năng của từng loại đèn hoặc sử dụng sai thời điểm có thể làm giảm tầm nhìn, gây khó chịu cho xe đối diện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nắm rõ ý nghĩa của các loại đèn trên xe sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi điều kiện vận hành, từ đi phố ban đêm đến di chuyển trên cao tốc, trong mưa lớn hoặc sương mù.

Đèn chiếu gần, sử dụng thường xuyên nhất

Đèn chiếu gần, thường gọi là đèn cos, là loại đèn được sử dụng phổ biến nhất khi lái xe vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu.

Loại đèn này có góc chiếu thấp, tập trung ánh sáng xuống mặt đường phía trước để vừa đủ quan sát mà không gây chói mắt cho xe đi ngược chiều. Đây là chế độ nên dùng khi di chuyển trong đô thị, đường có đèn đường hoặc khi có nhiều phương tiện lưu thông.

Việc bật đèn cos đúng lúc giúp người lái nhìn rõ làn đường, biển báo và chướng ngại vật mà vẫn đảm bảo an toàn cho những xe xung quanh.

Đèn chiếu xa, dùng đúng lúc để tránh gây nguy hiểm

Đèn chiếu xa, hay còn gọi là đèn pha, có tầm chiếu xa và cường độ sáng mạnh hơn đèn cos. Loại đèn này phù hợp khi di chuyển trên đường vắng, đường đèo hoặc khu vực không có hệ thống chiếu sáng.

Tuy nhiên, đây cũng là loại đèn dễ bị sử dụng sai nhất. Nếu bật đèn pha khi có xe đi ngược chiều hoặc bám sát xe phía trước, ánh sáng mạnh có thể làm người khác bị lóa mắt, mất khả năng quan sát trong vài giây và tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyên tắc quan trọng là luôn chuyển về đèn cos khi gặp xe đối diện hoặc khi đi trong khu dân cư đông đúc.

Đèn sương mù, hỗ trợ khi tầm nhìn kém

Đèn sương mù được thiết kế để sử dụng trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn, sương dày hoặc bụi mù.

Ánh sáng của loại đèn này có góc chiếu thấp và bám sát mặt đường, giúp hạn chế hiện tượng phản xạ ngược ánh sáng vào mắt người lái. Nhờ đó, tài xế có thể quan sát mép đường và vật cản tốt hơn trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng đèn sương mù khi thời tiết bình thường vì ánh sáng mạnh và tỏa rộng có thể gây khó chịu cho xe khác.

Đèn sương mù giúp bám sáng mặt đường, tăng khả năng quan sát trong mưa lớn hoặc sương dày, nhưng chỉ nên dùng khi tầm nhìn thực sự bị hạn chế để tránh gây chói cho xe khác. Ảnh: wikiHow

Đèn xi-nhan, công cụ giao tiếp quan trọng

Đèn xi-nhan là tín hiệu cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong việc báo hướng di chuyển cho các phương tiện khác.

Trước khi chuyển làn, rẽ trái, rẽ phải hoặc tấp vào lề, người lái cần bật xi-nhan đủ sớm để xe phía sau và xe cùng chiều có thời gian phản ứng. Một cú chuyển hướng thiếu tín hiệu có thể khiến các phương tiện khác không kịp xử lý và dẫn đến va chạm.

Thói quen bật xi-nhan đúng lúc không chỉ thể hiện kỹ năng lái xe văn minh mà còn giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn.

Đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng đúng tình huống

Đèn cảnh báo nguy hiểm, thường gọi là đèn hazard, là tín hiệu nhấp nháy cả hai bên xi-nhan cùng lúc.

Loại đèn này nên được sử dụng khi xe gặp sự cố, dừng khẩn cấp, đi chậm bất thường hoặc trong điều kiện thời tiết quá xấu khiến xe phía sau khó quan sát.

Một sai lầm phổ biến là bật đèn hazard khi đang di chuyển bình thường trong mưa. Điều này có thể làm mất tín hiệu xi-nhan khi cần chuyển hướng, gây khó hiểu cho các phương tiện xung quanh.

Đèn ban ngày và đèn hậu

Nhiều mẫu xe hiện đại còn có đèn LED ban ngày giúp tăng khả năng nhận diện xe vào ban ngày, đặc biệt khi đi trong hầm hoặc thời tiết âm u.

Bên cạnh đó, đèn hậu giúp xe phía sau dễ dàng xác định khoảng cách, nhất là vào buổi tối hoặc trời mưa. Người lái cần chú ý bật hệ thống đèn phù hợp để đèn hậu luôn hoạt động khi cần thiết.